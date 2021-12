Com BTS, Blackpink e Twice, veja artistas de k-pop que dominaram o Spotify

BTS, Blackpink, Twice, Stray Kids e Tomorrow X Together são os grupos que integram a lista de artistas mais escutados da plataforma em 2021

Todos os anos, o Spotify divulga as músicas, as bandas e os artistas mais populares de sua plataforma de streaming. A empresa, que lançou sua retrospectiva no início de dezembro, também fez uma lista específica para os nomes da indústria do k-pop.

Entre as canções mais ouvidas no Brasil neste ano, BTS emplaca quatro das cinco posições com seus lançamentos recentes, como “Butter”, “Dynamite”, “Permission to Dance” e “Life Goes On”. O grupo também está em primeiro lugar na categoria de artistas mais escutados.

Em álbuns de k-pop, a banda sul-coreana ainda está entre as mais populares com os discos “BE” (2020), “Map Of The Soul: 7” (2020), “Love Yourself: Answer” (2018) e “Love Yourself: Tear” (2018).

Quatro outros nomes integram a lista de “Artistas de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil”. Em segundo lugar, está o grupo feminino Blackpink, que tem hits como “How You Like That” e “Ice Cream”. Twice, Stray Kids e Tomorrow X Together ocupam, respectivamente, a terceira, a quarta e a quinta posições.

Já a categoria de músicas de artistas solo mais escutadas do ano é dominada por duas integrantes do Blackpink: Rosé, com “R”, e Jennie, com “Solo”. O terceiro e o quinto lugares são ocupados por Jackson Wang, que segue carreira sozinho desde o fim do grupo GOT7. A quarta posição é de J-Hope, rapper do BTS.

K-pop no Spotify de 2021

Músicas de K-pop mais ouvidas em 2021 no Brasil

1. BTS - Butter

2. BTS - Dynamite

3. BTS - Permission to Dance

4. Blackpink - How You Like That

5. BTS - Life Goes On

Artistas de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil

1. BTS

2. Blackpink

3. Twice

4. Stray Kids

5. Tomorrow X Together

Álbuns de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil

1. BTS - BE

2. Blackpink - The Album

3. BTS - Map Of The Soul : 7

4. BTS - Love Yourself 'Answer'

5. BTS - Love Yourself 'Tear'

Solos de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil

1. Rosé - R

2. Jennie - Solo

3. Jackson Wang - LMLY

4. j-hope - Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)

5. Jackson Wang - Pretty Please

Playlists do Spotify de K-pop mais ouvidas em 2021 no Brasil

1. K-Pop Daebak

2. Girl Krush

3. Wor K Out

4. Women of K-Pop

5. Top K-Pop Tracks of 2020



