Alok no k-pop? DJ segue Twice, Suga e Jackson Wang; fãs especulam parcerias

Alok viajou à Coreia do Sul para fazer um trabalho e seguiu os artistas Suga e Jackson Wang, além do grupo feminino Twice, em suas redes sociais

Alok estaria firmando uma parceria com algum grupo de k-pop? O DJ anunciou em suas redes sociais que estava viajando para a Coreia do Sul para cumprir uma agenda de trabalho.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, respondeu a um fã que perguntou se ele estava passeando: “Não, a trabalho. Em breve conto para vocês”. O brasileiro está na capital, em Seul.

Após o anúncio, Alok começou a seguir três nomes populares da indústria fonográfica coreana: Suga, rapper e produtor musical do BTS; Jackson Wang, rapper e cantor do GOT7; além do grupo feminino Twice.

Com a situação, os fãs dos artistas sul-coreanos passaram a especular possíveis parcerias na internet, mas ainda não há confirmação oficial do DJ sobre o motivo para ter seguido os três.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do “O Globo”, o DJ brasileiro viajou à Coreia do Sul para participar de uma apresentação no reality show “The King of Poong-Ryu”, do canal JBTC.



