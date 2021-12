Menina com câncer terminal realiza sonho de ver "Homem-Aranha" no cinema

Sophia Vitória é uma adolescente com câncer em estágio terminal que realizou um de seus maiores sonhos: assistir ao filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” no cinema. Aos 12 anos, a jovem viu o super-herói com a família e alguns amigos em uma sala fechada exclusivamente para ela.

“Ela ficou cinco meses no hospital, preocupada porque não conseguiria assistir ao filme. Com a internação, não saberíamos se poderíamos ir. Não conseguimos o ingresso para uma sala com a estrutura que ela precisa”, explicou a mãe, Kellen do Rosário de Oliveira, ao jornal “Extra”.

“Foi a equipe médica do hospital que iniciou uma mobilização para que ela estivesse aqui a tempo de realizar esse desejo”, continuou. A sessão aconteceu gratuitamente em uma das salas da rede Kinoplex, no Rio de Janeiro.

Ao saber da história, o dublador brasileiro do Homem-Aranha, Wirley Contaifer, gravou uma mensagem para a garota. “Heróis andam juntos e juntos nós iremos, avante. Você é um milagre”, disse.

A família descobriu que Sophia Vitória estava com câncer em julho deste ano. Após a descoberta de uma aplasia medular, um tumor e uma infecção, ela está sob cuidados paliativos.

“Tenho muita fé e agradeço toda a corrente de oração que tem sido feita pela minha vida, de pessoas que eu não conheço e que vêm orando pela minha vida. Confio em Deus, estou consciente de tudo que pode acontecer daqui para frente”, contou a menina ao “Extra”.



