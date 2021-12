Com 166 milhões de seguidores, Neymar revela spoiler de novo filme do Homem-Aranha nas redes sociais

O atacante do clube francês Paris Saint-Germain postou um trecho do filme relacionado a uma teoria especulada pelos fãs

Assim como milhares de fãs brasileiros do "miranha", o jogador de futebol Neymar não ficou de fora da estreia mundial do longa "Homem Aranha: Sem Volta Para Casa", na quinta-feira, 16. Mas, o que ninguém esperava, era que o craque revelaria os spoilers de um dos pontos mais aguardados do o filme em suas redes sociais.

O atacante do clube francês Paris Saint-Germain postou um trecho do filme relacionado a uma parte essencial da trama, que está associada a uma das teorias mais especuladas pelos fãs sobre a trajetória do super-herói da Marvel na nova produção. Diversos seguidores no Twitter reclamaram da atitude do jogador.

Logo após, ele apagou os Stories publicados no Instagram e deixou apenas uma imagem em que enaltecia o trabalho do ator britânico, Tom Holland, que dá vida ao papel de Peter Parker. U

m dos elementos principais da campanha do longa é a não divulgação das principais reviravoltas da história, os famosos "spoilers", que por sua vez tem sido respeitada e apoiada pelos internautas e fãs do herói.



