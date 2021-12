"Internet pode mudar vidas", celebra Alexia Brito, a Bota Pó, no Ceará

A influenciadora digital Alexia Brito, conhecida como Bota Pó, veio à Fortaleza nesta terça-feira, 14 de dezembro para participar do Festival de Juventude de Fortaleza (JuvFest), evento promovido pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas. Nas redes sociais, a maranhense de 16 anos agradeceu o carinho dos fãs e mostrou momentos do evento.

Pulando em cima da cama, Alexia comemorou a chegada em Fortaleza e logo exibiu o hotel com vista para o mar. Depois a artista foi até o Cuca José Walter, local onde está acontecendo o evento, e mostrou o encontro com os fãs. A influenciadora participou do bate-papo "Comunicação e Juventudes: o presente tem menos de 30 anos", que também contou com a presença de Manuela Bandeira, Yarley Ara, Léo Suricate e Dudu Suricate.

"Eu sempre falo que a internet vai muito além de ganhar dinheiro, vai de amar, cada um de vocês fazem parte das nossas vidas como influenciadores digitais. É muito incrível pessoas que não conhecem a gente pessoalmente, ter um amor, um carinho, mandar tanta mensagem de carinho, isso não tem explicação, é fora do normal", declarou na ocasião. "A gente vê como a internet tem possibilidade de mudar vidas, eu fico muito chocada com isso", afirmou.

Após o evento, Alexia agradeceu aos fãs fortalezenses através do Instagram. "Eu juro pra vocês, não tô acreditando real, tô muito passada, eu tô precisando de um choque de realidade. Eu tô muito feliz com todo esse carinho. Fortaleza tá me recebendo assim... incrivelmente bem. Eu tô muito feliz. Gente, é tanto carinho, sei nem o que falar. Muito, muito obrigada. Vocês fazem parte disso", ressaltou.

O JuvFest vai até quinta-feira, 16 de dezembro, e terá também a participação de Luisa Mell e Mateus Fazeno Rock. As inscrições podem ser feitas presencialmente no local do evento.

