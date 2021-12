Em janeiro, Ana Cañas apresenta tributo a Belchior em Fortaleza

Cantora Ana Cañas apresenta tributo a Belchior no dia 28 de janeiro do próximo ano. Ingressos custam entre R$ 90 e R$ 180

Ana Cañas vem a Fortaleza no início do próximo ano para apresentar seu show “Ana Cañas Canta Belchior”. O evento está marcado para acontecer no dia 28 de janeiro, na Barraca Santa Praia.

Os ingressos, que variam entre R$ 90 a meia e R$ 180 a inteira, já estão disponíveis no site da Bilheteria Virtual. A entrada somente será permitida com a apresentação do comprovante de vacinação contra o coronavírus e do documento de identificação com foto.

Na data, a cantora interpreta as canções que integram seu álbum “Ana Cañas Canta Belchior”, um compilado de composições de autoria do artista cearense, que está disponível nas plataformas digitais de músicas.

Haverá apresentações de “Apenas um Rapaz Latino-americano”, “Coração Selvagem”, “Sujeito de Sorte”, “Fotografia 3x4”, “Medo de Avião”, “Alucinação”, “Divina Comédia Humana”, “Comentário a Respeito de John” e “Velha Roupa Colorida”.

“Belchior é uma figura que eu tenho uma paixão pela vida e pela obra. É uma figura muito interessante. Quanto mais nós jogarmos luz sobre a obra dele, melhor. Não só eu como intérprete, mas também livros, séries, filmes, documentários, enfim, acho que tudo é válido quando se trata do Belchior e da imensidão da sua obra”, disse Ana Cañas em entrevista ao O POVO para o programa “Vida&Arte Convida”.

Ana Cañas canta Belchior

Quando: 28 de janeiro de 2022, às 21 horas

Onde: Barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3345 - Praia do Futuro)

Quanto: R$ 90, a meia, e R$ 180, a inteira

Ingressos: no site da Bilheteria Virtual



