Livro sobre história da família Távora é lançado nesta terça-feira, 14

O livro apresenta a trajetória da família desde sua origem portuguesa até sua consolidação em frentes diversas no Ceará e no Brasil principalmente no século XX

De origem portuguesa e com forte atuação no Ceará a partir do município de Jaguaribe. Dela, surgiram pessoas que se destacaram em diferentes áreas, com nomes que aparecem até hoje em ruas e avenidas do Estado. A história da família Távora é central no livro “Memorial da Família Távora do Ceará, 1700 - 2020”, do economista Nelson Bessa. O trabalho revisita o passado e os feitos dos representantes da família e será lançado a partir das 18h30min desta terça-feira, 14, na Fundação Waldemar Alcântara.

Por meio de 618 páginas e mais de 600 fotos que retratam os Távora, o livro apresenta a trajetória da família desde sua origem portuguesa, durante o século XI, até sua consolidação em frentes diversas no Ceará e no Brasil principalmente no século XX. Em meio a isso, é abordado o estabelecimento da família na região do Vale do Jaguaribe e sua dispersão por terras cearenses e brasileiras.

A pesquisa histórica e genealógica apresenta fatos marcantes de membros da família, como a atuação do padre Antônio Fernandes da Silva Távora como educador “de seus irmãos mais novos, sobrinhos e outros parentes”. Na visão do autor Nelson Bessa, algo que “impulsionou o desenvolvimento da família”, ajudando familiares a se formarem em Medicina, Direito e até a seguir carreira militar.

Saindo do “anonimato”, a família Távora teve entre seus descendentes nomes como o bispo dom Carloto Távora, o tabelião Belisário Távora, o senador Manuel Fernandes Távora, o deputado federal e candidato à presidência da república em 1955 Juarez Távora e o ex-governador e senador Virgílio Távora.

Descendente dos Távora e filho de Edson Fernandes Távora Maia, veterano da Segunda Guerra Mundial, Nelson investiu seus esforços no projeto do livro tanto pelo interesse “de ordem familiar” quanto pelo desejo de investigar a “saliência”, isto é, a força que a família teve na história do Ceará na política, na área militar e em outros ramos. “Eu achei importante fazer esse resgate da genealogia e ao mesmo tempo da história da família, que se confunde com a própria história do Ceará”, afirma o economista.

“Você vê como essa família tem saliência no plano da política, no plano militar e no plano da ocupação pública, porque muitas dessas pessoas ocuparam cargos relevantes. Seja como engenheiro agrônomo, como médico, como intelectuais ou professores, a família Távora reúne uma série de pessoas que se destacaram em suas atividades, e por isso achei importante que essas informações fossem resgatadas e devidamente organizadas na forma de livro memorial”.

O resgate histórico ocorreu a partir de pesquisas na genealogia cearense, livros e até conversas com pessoas da família “espalhadas pelo País”. Na obra, há capítulos reservados para a origem dos Távora em Portugal e para a biografia de “vultos” importantes da família. Assim, será possível conhecer com mais detalhes, por exemplo, a história do desembargador Ademar Távora.

Com tantos aspectos históricos a serem abordados, Nelson Bessa aponta para a “educação” como fator “fundamental” para o desenvolvimento da família Távora. “Para mim, a descoberta mais importante dessa obra é o papel da educação e do apoio constante da família ao desenvolvimento dos seus membros. Acho que isso explica porquê eles foram figuras tão importantes na história do Ceará”, finaliza.



Memorial da Família Távora do Ceará, 1700 - 2020

De Nelson Bessa

618 páginas

Quanto: R$ 115

Lançamento: em Fortaleza, nesta terça-feira, 14, às 18h30min; em Jaguaribe, na quinta-feira, 16, às 19 horas

Onde: Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara (Rua Júlia Vasconcelos, 100 - Pio XII); Jaguaribe: Auditório do Instituto Federal de Educação – Campus Jaguaribe

Contato com o autor: (61) 992336393 (WhatsApp); E-mail: [email protected]



