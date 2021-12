Festival Noia divulga vencedores da 20ª edição; confira lista completa

O gestor de audiovisual do Canal FDR, Chico Marinho, foi homenageado com o troféu Noia

O Festival Noia de audiovisual universitário comemorou sua 20ª edição em 2021, laureando cineastas, músicos e fotógrafos do Ceará e do Brasil. Os prêmios foram entregues aos vencedores das 31 categorias em cerimônia presencial realizada no Cinema do Shopping Benfica, no último domingo, 12.

Estudantes universitários do estado e do Brasil participaram da mostra competitiva de curtas entre os dias 7 e 14 de dezembro, também realizada no cinema do Benfica. Em quatro categorias nacionais, cineastas cearenses levaram o prêmio: Melhor Música (Guilherme Castro e Pedro Ulee), Melhor Figurino (Kaline Pereira), Melhor Maquiagem (Bel Reis) e Melhor Elenco (Elenco do filme 2020, de Oziel Herbert).

Com entrada gratuita, o festival contou com oficinas de fotografia, curadoria em audiovisual e composição musical, e a Mostra de Fotografia ficou exposta durante toda a semana na Galeria BenficArt, no Shopping Benfica. Nos dias 10 e 11, a Mostra de Bandas contou com seis competidores e dois artistas convidados, ILYA e Gomes Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gestor de audiovisual do Canal FDR, Chico Marinho, foi homenageado com o troféu Noia. O Festival foi realizado pela PROPONO Consultoria Cultural. A premiação foi transmitida ao vivo pelo canal do Noia no Youtube.



Confira os vencedores:

MOSTRA DE FOTOGRAFIA UNIVERSITÁRIA

Melhor Fotografia Individual

A Tempestade é Você Mesma, de Sou Moufer, do Instituto Federal do Ceará-IFCE (CE)

Melhor Ensaio Fotográfico

A Imagem que Retorna, de Yuri Juatama, da Rede Cuca (CE)

MOSTRA CEARENSE DE CINEMA UNIVERSITÁRIO

Melhor Filme Júri CCBJ (Centro Cultural Bom Jardim)



Entre o Passado, de Larissa Estevam, da Universidade de Fortaleza (Unifor-CE)

Melhor Filme Júri Oficial

Saudade dos Leões, de João Paulo Magalhães, da Universidade de Fortaleza (Unifor-CE)

Menção Honrosa

Entre o Passado, de Larissa Estevam, da Universidade de Fortaleza (Unifor-CE)

Melhor Filme Júri Popular

À Deriva, de Isaac Morais, da Universidade de Fortaleza (Unifor-CE)

Melhor Filme Engajamento (2 vencedores)

À Deriva, de Isaac Morais, da Universidade de Fortaleza (Unifor-CE)

Carta para Inês, de Eduardo Magalhães, da Universidade Federal do Ceará-UFC (CE)

Melhor Filme Júri da Crítica

Entre o Passado, de Larissa Estevam, da Universidade de Fortaleza-(Unifor-CE)

MOSTRA BRASILEIRA DE CINEMA UNIVERSITÁRIO

Melhor Filme Júri CCBJ (Centro Cultural Bom Jardim)

O Último Cinema de Rua, de Marçal Viana, da Universidade Veiga de Almeida (RJ)

Troféu Enel de Sustentabilidade

Meu Arado, Feminino, de Marina Polidoro, da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG)

Melhor Filme Júri Oficial

O Último Cinema de Rua, de Marçal Viana, da Universidade Veiga de Almeida (RJ)

Melhor Direção

Marçal Viana, pelo filme O Último Cinema de Rua, da Universidade Veiga de Almeida (RJ)

Melhor Roteiro (2 vencedores)

Kimberly Palermo Eiras, pelo filme Cenas da Infância, de Kimberly Palermo Eiras - Universidade Federal Fluminense (RJ)

Rafael Stadniki e Ady Estellita, pelo filme Rádio Capital Alvorada, de Rafael

Stadniki - Universidade de Brasília-UnB (DF)

Melhor Montagem

Pedro Fagim pelo filme Azul Piscina, de Pedro Fagim, da Universidade Federal

Fluminense (RJ)

Melhor Som

Filipe Travanca, pelo filme Anhagabaú, de Filipe Travanca, da Universidade de São

Paulo –USP (SP)

Melhor Música

Guilherme Castro e Pedro Ulee, pelo filme Estilhaços, de Gabriela Nogueira, da

Universidade de Fortaleza - (Unifor-CE)

Melhor Fotografia

Martina Quezado e Pedro Barros, Não Me Chame Assim, de Diego Migliorini, da

Fundação Armando Álvares Penteado-FAAP (SP)

Melhor Direção de Arte

Felipe Siqueira e Kimberly Palermo Eiras, pelo filme Cenas da Infância, de Kimberly

Palermo Eiras, da Universidade Federal Fluminense (RJ)

Melhor Figurino

Kaline Pereira, pelo filme 2020, de Oziel Herbert, da Universidade Federal do Ceará-UFC (CE)

Melhor Maquiagem

Bel Reis, pelo filme Estilhaços, de Gabriela Nogueira, da Universidade de Fortaleza-(Unifor-CE)

Melhor Atriz

Cora Rufino, pelo filme Cabeça de Rua, de Angélica Lourenço, da Escola Livre de

Cinema de Belo Horizonte (MG)

Melhor Ator

Jovam Ferreira pelo filme Azul Piscina, de Pedro Fagim, da Universidade Federal

Fluminense (RJ)

Melhor Elenco

Elenco do filme 2020, de Oziel Herbert, da Universidade Federal do Ceará –UFC (CE)

Menção Honrosa

Sintomático, de Marina Pessato, da PUC Rio Grande do Sul (RS)

Melhor Filme Júri da Crítica

Paloma, de Alex Reis, da Fundação Armando Álvares Penteado (SP)

Melhor Filme Júri Popular

Miado, de Victoria Silvestre, da Fundação Armando Álvares Penteado (SP)

Melhor Filme Engajamento

Sintomático, de Marina Pessato, da PUC Rio Grande do Sul (RS)

MOSTRA DE BANDAS UNIVERSITÁRIAS

Melhor Música Autoral

A Cura, Berg Menezes

Melhor Banda Júri Popular

Lavage



Melhor Banda Engajamento

Otraface

Melhor Banda

Pulso de Marte

Menção Honrosa

Bruno Andrade (Banda Lavage)

Berg Menezes

Filosofia Inverso