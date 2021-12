8 casas de show de forró que marcaram a história do Ceará; Relembre

O reconhecimento das Matrizes Tradicionais do Forró como um patrimônio cultural mostram a importância desse estilo para a nosso cultura. No Dia Nacional do Forró, celebrado nesta segunda-feira, 13, relembre algumas casas de show de Fortaleza que marcaram a noite dos forrozeiros

O Dia Nacional do Forró, celebrado nesta segunda-feira, 13, ganha uma comemoração ainda maior em 2021: na última semana, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu as Matrizes Tradicionais do Forró como um patrimônio cultural brasileiro. A ação aconteceu uma década depois da abertura de pedido para esse reconhecimento do ritmo musical.

O gênero, que continua sendo um dos mais populares do Brasil, é um dos que dominam as plataformas de streaming. Em território nacional, nomes como Os Barões da Pisadinha, Wesley Safadão e João Gomes integram a lista de mais escutados do ano.

Em homenagem ao forró e a esta data, no dia 21 de dezembro, a casa de shows Auê vai realizar um grande show para celebrar as casas que foram importantes para apresentar artistas e jovens e consagrados do forró. A apresentação é de Ávine Vinny e contará com participação do Forró Real, Noda de Caju, Samyra Show, Solange Almeida e outros nomes. Para participar é necessário preencher um cadastro através do site da ação. Serão 50 sorteados que irão curtir o show exclusivo.

Enquanto o show não chega, relembre 8 casas de show em Fortaleza e na região metropolitana que eram dedicadas ao forró:

1. Kukukaya

No fim da década de 1970, a cantora e compositora Cátia de França firmou seu espaço na música nordestina com a canção “Kukukaya (Jogo da asa da bruxa)”. A composição foi inspirada em um conto cigano, que aborda o nascimento e a vida, além das dores e das felicidades da existência. Em uma mistura de elementos ciganos com ritmos do Nordeste, a artista trouxe novas estéticas musicais.

Vinte anos depois dessa referência, surgiu a casa de show “Kukukaya” em Fortaleza, com o objetivo de celebrar a música do Nordeste e, principalmente, o forró. Com foco na valorização da cultura local, foi palco para apresentações de vários cantores famosos, como Dominguinhos e Chico César.

2. Kangalha

A casa de Fortaleza ganhou fama regional por causa de seus shows de forró. O lugar, que ficava localizado entre os bairros da Messejana, da Lagoa Redonda, do Barroso e do Cambeba, recebia artistas de várias regiões. Um deles foi Wesley Safadão na época da banda Garota Safada.

3. Clube do Vaqueiro

O Clube do Vaqueiro permaneceu aberto por quase quatro décadas. Referência dos eventos de vaquejada na região, teve seu auge entre os anos 1980 e 1990 por causa das apresentações de forró eletrônico.

O local ficava no Eusébio e foi fechado há três anos por causa do aumento de preço do aluguel do espaço, causado pela especulação imobiliária. Vários artistas se apresentaram nos palcos, como Wesley Safadão, Limão com Mel e Mastruz com Leite.

4. Sítio Real

Em Caucaia, o Sítio Real foi o lugar para a realização de várias produções de grupos de forró. Era, por exemplo, o principal ambiente para as apresentações da banda Forró Real, que até hoje está na ativa e tem vários álbuns.

A casa de show também foi responsável por levar ao público artistas ainda desconhecidos do gênero, como Samyra Show e Taty Girl.

5. Cantinho do Céu

Também no Eusébio, o Cantinho do Céu recebeu muitos artistas do forró brasileiro. Quando ainda era adolescente, Wesley Safadão era uma das pessoas que tocava no local ao lado de sua antiga banda, Garota Safada.

Em sua época de ouro, DVDs foram gravados no lugar. Um dos exemplos é a apresentação ao vivo do Aviões do Forró, que era comandado por Xand Avião e Solange Almeida. O Saia Rodada era outra atração recorrente.

6. Forró no Sítio

Também no Eusébio, o Forró no Sítio era outro ponto de referência para artistas de forró no início dos anos 2000. Na comemoração de sete anos do Aviões do Forró, por exemplo, a banda fez uma apresentação no lugar e gravou um DVD. Wesley Safadão, junto com o Garota Safada, também tem um álbum gravado no lugar.

7. Sítio Siqueira

Aberto por quase 30 anos, a casa de show ficava localizada no bairro Siqueira e foi palco para grandes bandas de forró. Além das festas, recebia vaquejadas em meio à área urbana de Fortaleza.

8. Brisa do Lago

No Mondubim, a Brisa do Lago teve seu auge na década de 1990, mas continuou aberta pelos anos seguintes. O lugar foi cenário de gravação de um DVD da banda Garota Safada. Também recebeu nomes como Mastruz com Leite e banda Líbanos.



