Ávine Vinny ganha 200 mil seguidores no Instagram após ser preso

O cantor cearense Ávine Vinny ganhou 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram após ter sido preso em flagrante na noite da segunda-feira, 13, por ter ameaçado de morte sua ex-companheira. Ele, que no início desta terça-feira, 14, tinha 1,5 milhões de seguidores, saltou para 1,7 milhões.

A prisão aconteceu depois que sua ex-esposa, Laís Holanda, gravou a chamada com o artista e procurou a polícia para fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher.

No local, ele ligou novamente e fez outra ameaça de morte, que foi ouvida pelos policiais, de acordo com informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. O POVO apurou que o cantor não via a filha, fruto da relação com Laís, há dois meses.

Segundo apurações do O POVO, Ávine Vinny foi solto na tarde desta terça-feira, 14, após passar a noite detido na Delegacia de Capturas (Decap), no bairro José Bonifácio. Uma fonte com acesso à audiência de custódia afirmou que ele responderá em liberdade, sem necessidade de uso de tornozeleira eletrônica.

Ávine Vinny iniciou sua carreira solo há cinco anos e conta com alguns álbuns já gravados. Em 2021, ganhou reconhecimento nacional por causa da música “Coração Cachorro", parceria com Matheus Fernandes.



