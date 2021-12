Cantor Ávine Vinny, de "Coração Cachorro", será solto após prisão por ameaçar ex-companheira

A audiência de custódia do cantor estava marcada para as 10h30min desta terça, 14. Ele foi liberado para responder em liberdade, sem necessidade de uso de tornozeleira eletrônica

Ávine Vinny, 32, conhecido pela composição "Coração Cachorro", será solto na tarde desta terça-feira, 14, em Fortaleza. O cantor cearense foi preso em flagrante na noite dessa segunda, 13, por ameaçar de morte a ex-companheira, de 31 anos. Ele passou a noite detido na Delegacia de Capturas (Decap), no bairro José Bonifácio.

O POVO confirmou a informação com uma fonte com acesso à audiência de custódia, que estava marcada para as 10h30min desta terça, 14. Ele foi detido por ameaça no âmbito da violência doméstica e, conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foram solicitadas para a mulher medidas protetivas de urgência junto à Justiça. Segundo a fonte, o Ávine Vinny responderá em liberdade, sem necessidade de uso de tornozeleira eletrônica.



O artista teve uma discussão com a ex-companheira e fez as ameaças por telefone. Ela gravou a conversa, e a Polícia Civil realizou a prisão após ter acesso ao material. O POVO apurou que o suspeito foi até a unidade policial no carro próprio e, quando chegou à delegacia, foi informado que estava preso.

A defesa de Ávine Vinny, por meio do escritório do Dr. Oswaldo Cardoso e Galvão Advogados, havia informado durante a manhã que não iria se pronunciar naquele momento.



