Acusada de plágio, Taylor Swift enfrentará processo por "Shake It Off"

Após Taylor Swift ser acusada de plágio em "Shake It Off", um juiz da Califórnia determinou que a cantora irá passar por um processo, onde um júri decidirá se a canção é uma cópia ou não. A acusação foi feita por Sean Hall e Nathan Butler, compositores de "Playas Gon 'Play", cantanda pelo grupo feminino 3LW.

O caso chegou a ser rejeitado em 2018, mas a dupla de compositores recorreu e pediu o encaminhamento do processo a um júri. Segundo a BBC, Taylor teria pedido um julgamento primário, ou seja, uma decisão imediata de que não houve plágio na música, mas o juiz Michael W. Fitzgerald negou o pedido. De acordo com ele há "diferenças perceptíveis entre as obras", mas acredita que também há "semelhanças significativas no uso das palavras e na sequência e estrutura”.

No refrão de "Shake It Off", Taylor canta "the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate". As palavras são as mesmas usadas em "Playas Gon' Play": "players, they gonna play, and haters, they gonna hate".

Os representantes de Taylor já haviam se pronunciado sobre o caso anteriormente. “Esses homens não originaram nem criaram os termos ‘jogadores’ ou ‘haters’ ou combinações deles. Eles não inventaram essas frases corriqueiras, nem são os primeiros a usá-las em uma música", afirmaram. Para a equipe da cantora, os compositores não buscam reconhecimento pela letra e sim dinheiro.

Lançada em 2014, "Shake It Off" é um dos maiores sucessos de Taylor Swift. A canção pertence ao álbum "1989" e atingiu o primeiro lugar nas paradas musicais dos Estados Unidos. O clipe conta com mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube.

Compare "Shake It Off" com "Playas Gon' Play":

