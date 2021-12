Crítico Henrique Rochelle publica análises sobre Bienal de Dança no Vida&Arte

Professor colaborador da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo (ECA-USP), Henrique Rochelle contribuirá ao caderno Vida&Arte com análises críticas sobre a 13ª Bienal Internacional de Dança do Ceará, que conta com eventos nas cidades de Fortaleza, Paracuru, Itapipoca e Trairi, até o dia 19 de dezembro.

Nesta sexta-feira, 10, o membro da Associação Paulista de Críticos de Artes participou de um bate-papo em conjunto com a diretora do Balé da Cidade de São Paulo e com os coreógrafos Flávio Sampaio e Luiz Fernando Bongiovanni. O evento aconteceu às 16 horas e está disponível na conta oficial da Bienal de Dança no Instagram (@bienaldedança).

Mestre e doutor em Artes da Cena, Henrique chega ao Vida&Arte para fornecer um olhar eclético sobre as nuances dos números artísticos apresentados na Bienal. Celebrando a volta gradual e segura das atividades presenciais, o festival tem programação totalmente gratuita, assim como oficinas, palestras e o lançamento de um livro.

