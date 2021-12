Show de Gal Costa marca retomada dos festivais cearenses com repertório inédito

O público cearense prestigiou a cantora Gal Costa na noite de sábado, 11, com a turnê "As Várias Pontas de Uma Estrela". O repertório é composto por músicas de grandes artistas da Música Popular Brasileira (MPB)

"Quero que você / Me dê a mão / Vamos sair por aí / Sem pensar / No que foi que sonhei / Que chorei / Que sofri". A cantora Gal Costa interpretou a canção “Estrada do Sol”, de Tom Jobim, em 1979, quando a ideia de uma pandemia massiva ainda era distante. Na noite deste sábado, 11, a música foi cantada pela baiana como forma de sintetizar a emoção do retorno aos palcos após quase dois anos sem contato direto com o público: “Poder sair de casa, devagarinho, com cuidado, de mãos dadas para ver o sol”, disse antes dos primeiros acordes.

Por volta das 21 horas, o público de cerca de 2 mil pessoas recebia a artista no Centro de Eventos do Ceará como parte da programação do Festival Elos. A euforia da audiência representava aqueles que, finalmente, tinham a possibilidade de celebrar a vida em show.

A letra de “Fé Cega, Faca Amolada”, iniciou o repertório da turnê "As Várias Pontas de Uma Estrela", espetáculo alinhado com a trajetória do cantor Milton Nascimento, composto por músicas de autoria própria de Gal e também sucessos de artistas da Música Popular Brasileira (MPB), como Djavan e Chico Buarque. A voz potente da cantora foi acompanhada pelos músicos André Lima nos teclados, Fábio Sá no baixo elétrico e acústico, e Victor Cabral na bateria e percussão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um show sobre vozes que nos acolheram e sempre vão nos acolher”, introduziu a intérprete ao dar as boas-vindas aos espectadores cearenses. Em um show de, aproximadamente, 1 hora e 20 minutos, temas como “Estrela, Estrela”, “Dom de Iludir” e “Ponta de Areia” carregaram a emoção durante o show. Na vez do medley "Gabriel / Mãe", a cantora dedicou as canções para o primogênito. "Essa música é para o meu filho, que já está com 16 anos e maior do que eu, mas vai ser para sempre o meu grande amor." Entre as faixas, Gal acompanhava os instrumentos com a voz, bailava e interagia com o público.

Grandes sucessos eternizados na voz de Gal, como “Baby” e “Sorte”, foram acompanhados em coro uníssono da plateia. “Açaí” e “Lua de Mel”, regravações de Djavan e Lulu Santos, respectivamente, ressoavam em milhares de vozes enquanto eram tocadas ao vivo.

Em ato final, Gal ensaiou despedida com mensagem que é “preciso ter sonho sempre”, da emblemática “Maria, Maria” de Milton Nascimento. As luzes se apagaram, mas a plateia clamou por mais. “Um Dia de Domingo” embalou o “bis” até chegar em “Brasil”, a música que o País não a deixa tirar do repertório, segundo a baiana. Ao final do show, o público - já próximo ao palco - deu adeus à cantora ecoando uma das principais letras do repertório nacional.

Sobre o assunto Giuliano Eriston é o único cearense na reta final do "The Voice Brasil"

Os anos de Freddie Mercury em Munique

Símbolo de amor conturbado de Frida Kahlo leiloado com valor recorde

Atriz de Pantera Negra prefere deixar Marvel a tomar vacina contra a Covid-19

Final do ano com “chave de ouro”

O show de Gal Costa foi o momento em que a funcionária pública Maria Orlene, de 55 anos, comemorou uma das grandes vitórias de sua vida. Recentemente, ela finalizou um tratamento para câncer de tireoide através de cirurgia e a radioterapia com iodo, motivo pelo qual esteve em isolamento até a última quarta-feira, 8. “Eu não imaginei que hoje estaria aqui, foi um refresco lembrar que eu estou livre, eu posso. Teve a pandemia, veio a descoberta dessa doença, hoje estou me sentindo curada e esse show foi o fechamento do ano com chave de ouro”, conta.

Maria conseguiu os ingressos por meio de amigos da filha e diz que “não poderia perder o evento”, já que a artista moveu grande parte de sua juventude. “Foi um dos melhores shows da minha vida e um respiro tão grande para a gente. Achei tudo muito organizado, ficar sentado, confortável, foi muito bom.”

Quem também esperou ansiosamente pelo momento foi o estudante de Letras da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Max Braga, que já estava "ansioso" quando a intérprete anunciou que chegava em Fortaleza com a turnê. "Já queria comprar mesmo que fosse parcelado em 50 vezes", brinca. A felicidade foi ainda maior quando descobriu que o evento seria gratuito e que faria parte do Festival Elos.

A vinda de Gal Costa foi o maior atrativo para o estudante de Logística Gabriel Coelho. A expectativa, claro, era “muito boa”, apesar da dificuldade para adquirir os ingressos. "Foi uma demora, eles antes tinham anunciado na Praça Verde do Dragão do Mar, o site parou por um momento, mas mesmo assim eu consegui." Ele afirma que também tem interesse em outras atrações do festival, como a banda Ghetto Roots.

Programação Festival Elos

Gal foi a atração principal do primeiro dia da terceira edição do Festival Elos, que segue até a noite deste domingo, 12, no Centro de Eventos do Ceará, Praia de Iracema, Poço da Draga, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Porto Dragão e Centro de Formação Olímpica (CFO). O evento tem como proposta a difusão cultural por meio de apresentações gratuitas de música, teatro e dança, além de programação esportiva e ações de lazer.

No sábado, 11, a movimentação de chegada dos espectadores foi tranquila. Para entrar no espaço, era necessário o uso de máscara e a apresentação do passaporte de vacinação. O show foi feito para 2 mil pessoas, de acordo com medidas sanitárias impostas pelo Governo do Estado, e o público estava distribuído em cadeiras, apesar de a norma não ter sido totalmente respeitada durante o show inteiro.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

O projeto Cearás do Amanhã esteve presente no palco antes da cantora baiana. No show, estavam os artistas Di Ferreira, Jeffe, Luiza Nobel, Adna Oliveira, Carú Lina, Má Dame, o grupo Filhes de Ninguém e estudantes de música da plataforma Sinfônicas do Amanhã. Durante a apresentação, eles cantaram músicas autorais e realizaram um “panelaço” como forma de protesto ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Logo depois, foi a vez da seleção de músicas da DJ Priscilla Delgado. Neste domingo, 12, a principal atração do Festival é o cantor Chico Chico, além do show de Almério e Martins, e Matheus Fazeno Rock e convidados.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags