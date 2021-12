Com Ávine Vinny, evento reúne principais atrações das casas de forró

Em comemoração ao Dia Nacional do Forró, o evento irá reunir no dia 21/12 artistas como Samyra Show, Forró Real, Nodá de Caju, além de Solange Almeida, Taty Girl e Zé Cantor

O Dia Nacional do Forró é celebrado nesta segunda-feira, 13 de dezembro, que também é a data de aniversário de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Mesmo com a pandemia, o ritmo cresceu 65% na plataforma de streaming Deezer. E com a retomada da economia, o que muitos fortalezenses querem é celebrar a data nas tradicionais casas de forró.

Em homenagem a esses antigos e tradicionais palcos do forró, a casa de shows Auê (antigo Faroeste) realiza um show no dia 21 de dezembro, às 20 horas. O evento terá apresentação de Ávine Vinny, revivendo o Forró no Sítio, do Forró Real, resgatando memórias do Sítio Real, da Noda de Caju, relembrando o Kukukaya, e Samyra Show, revivendo o Kangalha. Além desses artistas, Solange Almeida, Taty Girl e Zé Cantor também irão se apresentar no evento.

Para participar é necessário preencher um cadastro através do site da ação. Serão 50 sorteados que irão curtir o show exclusivo. A promoção vai até o dia 16 de dezembro e no dia 17 será divulgado o resultado nas redes sociais e no site da Skol.

Cada participante (CPF) só pode se inscrever uma única vez. Os premiados terão direito a quatro ingressos. Um para ele, e os outros para convidar três amigos ou amigas. Só poderão ter acesso ao evento pessoas com idade acima de 25 anos.

Promoção Forró Voltou

Inscrições até o dia 16 de dezembro no site

