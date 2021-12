Encontro Sesc Povos do Mar ocorre até quinta-feira, 16, em formato híbrido

O encontro "Povos do Mar", realizado pelo Sesc Ceará, começa neste domingo, 12, e segue com programação híbrida até quinta-feira, 16

O encontro “Povos do Mar”, realizado pelo Sesc Ceará, celebra a cultura, as tradições e os saberes das comunidades litorâneas do estado cearense. O evento, que chega à sua 11º edição, começa neste domingo, 12, com a regata das jangadas na Enseada do Mucuripe, a partir das 8 horas.

No mesmo dia, haverá a abertura da exposição “Aquavelas”. Onze artistas plásticos foram convidados para colorir as velas das jangadas, que passearão pela orla de Fortaleza em direção ao Rio Ceará.

Os profissionais que terão suas obras dispostas serão: Mano Alencar, Edmar Gonçalves, Zé Tarcísio, Totonho Laprovitera, Almeida Luz, Andrea Dall’Olio, Vando Farias, Julio Silveira, Hélio Rola, Ana Débora e Luiz Freire.

Outra atração será a transmissão ao vivo de “Poesia que Transforma”, com o poeta cearense Bráulio Bessa. Por meio do canal do Youtube do Sesc Ceará, ele vai realizar uma apresentação que mistura poesia de cordel, humor, motivação e empreendedorismo.

O evento continuará durante a semana com várias atrações, como o documentário “Saberes e Saboros dos Povos do Mar”, com a chef Van Régia, na segunda-feira, 13.

Também haverá a roda de saberes “Memórias e trajetórias no litoral: a Vila do Estevão”, com participação de Mestre Maria Conceição Freire, Mestre Luciano Freire, Mestre Marciano Freire e Mestre Amadeu.

Povos do Mar

Quando: de domingo, 12, a quinta-feira, 12

Onde: em formato híbrido

Mais informações: no site do evento

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

