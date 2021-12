"O Penta": documentário do Ceará ganha prêmio em festival de cinema

Após disputa com outras 19 produções audiovisuais de diferentes países, o documentário “O Penta”, do Ceará Sporting Club, conquistou o prêmio de melhor curta-metragem na 12ª edição do Festival de Cinema de Futebol - Cinefoot. O troféu foi adquirido por meio de votação popular. A obra foi o único trabalho cearense a concorrer no festival.



O filme tem direção de Israel Branco e, a partir dos olhos de um torcedor comum, narra a história dos cinco primeiros campeonatos estaduais conquistados pelo Ceará Sporting Club entre 1915 e 1919. Com 27 minutos, o documentário reúne historiadores, ex-dirigentes, pesquisadores e até parentes de ex-jogadores do clube. “O Penta” tem produção executiva de Pedro Mapurunga Azevedo e Thiago Eloi, além do Centro Cultural Ceará SC.

da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens do 12º Cinefoot foi completado pelas obras “A Glória É Delas”, que ficou em segundo lugar, e “Moacyr Barbosa”, em terceiro. Além dessa categoria, havia competição na de longas-metragens. Ofoi o filme “Em Busca da História do Cruzeiro”, que aborda a história do centenário do Cruzeiro Esporte Clube.No Cinefoot, também foram distribuídos osTroféu João Saldanha, destinado ao filme com melhor expressão “das faces humanas, democráticas e libertárias do futebol, e o Prêmio Redação AM. O primeiro foi entregue à produção espanhola “Bola F.C.” e o segundo a Daniel Mollo, da Rádio Mitre (Argentina), pela narração em homenagem a Maradona em partida da Libertadores da América.Os filmes campeões serão exibidos emna plataforma Innsaei.TV até sábado, 11, às 23 horas.

Confira os vencedores do 12º Cinefoot



Taça Cinefoot de Melhor Longa-Metragem

1º lugar: “Em Busca da História do Cruzeiro”; Dir. Gustavo Nolasco e André Amparo, Brasil

2º lugar: “O Vice de Ouro”; Dir. Nícollas de Oliveira, Brasil

3º lugar: “Invictos - O Título da Lusa na Copinha de 1991”; Dir. Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento, Brasil.



Taça Cinefoot de Melhor Curta-Metragem:

1º lugar: “O Penta”; Dir. Israel Branco, Brasil.

2º lugar: “A Glória é Delas”; Dir. Yohana Scaranare e Angelo Martins, Brasil

3º lugar: “Moacyr Barbosa”; Dir. Emílio Domingos, Brasil.



Troféu João Saldanha:

“BOLA F.C.”, Dir. Raúl San Roman Otegi, Espanha.



Troféu REDAÇÃO AM:

Daniel Mollo-Rádio Mitre, Argentina.



