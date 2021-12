12 músicas para o fim de semana; de Anitta a Billie Eilish

Primeira parceria de Anitta e Pedro Sampaio, crítica à pornografia com Billie Eilish, clipe de "Anaconda" de Luisa Sonza e mais. A lista de lançamentos musicais do Vida&Arte traz as principais faixas, clipes e álbuns que foram divulgados nesta semana. Confira a seleção:

1. Anitta e Pedro Sampaio - No Chão Novinha

A tão aguardada primeira parceria de Anitta e Pedro Sampaio está no ar. "No Chão Novinha" veio acompanhada de um clipe gravado no Pará, trazendo algumas referências do estado.

2. Billie Eilish - Male Fantasy



Billie Eilish lançou o clipe de "Male Fantasy", onde critica o mundo da pornografia. No clipe, a cantora vive uma rotina solitária ao refletir sobre as consequências do consumo de conteúdo pornográfico na letra da música.

3. Luísa Sonza e Mariah Angeliq - Anaconda



Ainda divulgando seu álbum "Doce 22", Luísa Sonza lançou o clipe de "Anaconda", com coreografias sensuais, referências a Nicki Minaj e claro, com a participação de cobras. Essa é a penúltima faixa que faltava ser liberada do projeto. A próxima será um feat com Ludmilla.

4. Dulce María e Priscilla Alcantara - Te Daría Tudo



Após as duas participarem do "The Masked Singer", nas edições de seus respectivos países, Dulce María e Priscilla Alcantara lançaram a música "Te Daría Tudo". A faixa lançada originalmente pelo RBD agora ganhou trechos em português.

5. Jorge e Mateus - Molhando O Volante



Às vésperas de um tão esperado retorno, um mega show no palco do Festeja, que acontece no próximo dia 11 (sábado) no Rio de Janeiro, Jorge & Mateus apresentam o primeiro single de um novo projeto. "Molhando o Volante" traz uma sonoridade romântica e fala de alguém que tenta mostrar pelas redes sociais que está bem, mas que na verdade não superou o antigo relacionamento.

6. Jimmy Fallon, Ariana Grande & Megan Thee Stallion - It Was A…(Masked Christmas)



Incentivando o uso de máscara e a vacinação, Jimmy Fallon, Ariana Grande e Megan Thee Stallion lançaram a música "It Was A... (Masked Christmas)". A canção é bem dançante e já ganhou um clipe natalino.



7. Sandy - Universo Reduzido



Após a turnê "Nossa História", Sandy lançou a música "Universo Reduzido". Segundo ela, a canção traz uma reflexão da montanha russa de emoções vividas internamente nos últimos dois anos.

8. French Montana, Doja Cat e Saweetie - Handstand



Está no ar o clipe de "Handstand" com French Montana, Doja Cat e Saweetie. Dirigido por Edgar Esteves e Jon Primo, o vídeo mostra o trio em um mundo pós-apocalíptico.



9. Mano Walter - Descendo e Trabalhando



Mano Walter lançou o clipe de "Descendo e Trabalhando", gravado em cenário repleto de luzes, holofotes e efeitos especiais, além de reforçar o amor do artista pela vaquejada.

10. Lagum - Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)



Após vencer a categoria de "Melhor Grupo" no Prêmio Multishow 2021, Lagum lançou o álbum "Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)". O trabalho reflete sobre a vida durante a pandemia de Covid-19.

11. West Reis - Cobertor



Trazendo uma letra que fala sobre a saudade de quem ama, "Cobertor" foi inspirada em um relacionamento já vivido pelo cantor West Reis. É o segundo lançamento do artista no estilo trapseiro, que sucede “Aquele Chá”, single lançado há algumas semanas e que já conta com mais de 25 mil plays nas plataformas digitais.

12. Carol & Vitoria - Eu Tô Gostando de Um Menino Aí 2.0

Carol & Vitoria estreiam o single “Eu Tô Gostando de Um Menino Aí 2.0”, remix do maior sucesso da dupla, nesta sexta-feira (10). Primeiro hit das irmãs catarinenses, a música - que atingiu mais de 51 milhões de visualizações no YouTube e ultrapassou 17 milhões de plays no Spotify - ganha uma versão atualizada que marca a transição da fase adolescente para uma mais madura das cantoras.

