Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte selecionou os principais lançamentos dos streamings.

Na Netflix, um dos destaques é “É o Amor: Família Camargo”, documentário nacional que conta a trajetória da família de Zezé di Camargo. Dividida em cinco episódios, obra mostra o passado, as polêmicas que envolvem a carreira artística dos familiares, além do processo de produção de um novo álbum.

Há também o lançamento de “Inspetora Koo Kyung Yi”. O novo drama coreano da plataforma de streaming mostra Koo Kyung-yi (Lee Young-ae), uma ex-policial que retorna à ativa como inspetora de seguros. Ela volta ao trabalho para investigar o caso de um possível serial killer.

Já o Disney Plus adiciona a primeira temporada de “Bem-Vindos à Terra”. A série da National Geographic é apresentada pelo ator Will Smith. Ele conduz os espectadores em uma jornada por vários lugares e paisagens do planeta.

No Amazon Prime Video, uma das estreias é “Encounter”, dirigida por Michael Pearce. Na história, um fuzileiro naval está em uma missão para salvar seus dois filhos de uma ameaça. Os meninos terão que deixar sua infância para trás para enfrentar as adversidades.

O streaming da Amazon também disponibiliza o longa-metragem “Além das Montanhas”, protagonizado por Emily Blunt e dirigido por John Patrick Shanley. Na história, Rosemary Muldoon é uma agricultora que está decidida a conquistar seu vizinho, Anthony Reilly, que herda uma maldição da família de seu pai.

Netflix

quinta-feira, 9

- O Menino de Asakusa

- É o amor: Família Camargo

sexta-feira, 10

- Imperdoável

- Próxima Parada: Lar Doce Lar

- Mais que Demais pra Mim

sábado, 11

- Inspetora Koo Kyung Yi

Disney Plus

sexta-feira, 10

- Gavião Arqueiro (episódio 4)

- Bem-Vindos à Terra (temporada 1)

- Por Dentro da Disney (episódios 10 a 12)

- The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World

- Celebrando com Donald: Um Especial do Mickey Mouse

- Esqueceram de Mim 5: Sozinho no Natal

- Família Craft em Uma Aventura nas Arábias

Amazon Prime Video

sexta-feira, 10

- Encounter

- The Expanse (temporada 6)

- Tampa Baes

- Além das Montanhas

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 9

- Matador

- Falstaff, o Toque da Meia Noite

- Libertação 1945

- San Remo

- O Doce Esporte do Sexo

Mubi

quinta-feira, 9

- Sob A Areia

sexta-feira, 10

- PVT Chat

sábado, 11

- O Escafandro e a Borboleta

domingo, 12

- O Brilho de uma Paixão



