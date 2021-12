Gloria Groove recusa oferta de Anitta e critica mercado da música

Na última quarta-feira, 8 de dezembro, aconteceu o Prêmio Multishow 2021 e Anitta ganhou as categorias "Música do Ano" e "Melhor Clipe TVZ" com "Girl From Rio". No entanto, a cantora usou as redes sociais para fazer um pedido inusitado aos fãs: dar um de seus prêmios à Gloria Groove.

Ao sair a lista de indicados em outubro, internautas criticaram o Multishow pela ausência de alguns nomes, incluindo Gloria Groove que fez sucesso em 2021 com "Bonekinha" e "A Queda". Na quinta (09/12), após a noite de premiações, Anitta declarou que a drag queen merecia ser aclamada por seu trabalho.

"Como tô com 2 prêmios, gostaria de perguntar pros meus fãs (que são os responsáveis por todos meus prêmios na vida) se vocês me autorizam mandar um para a Gloria Groove... está parando o pop brasileiro e merece muito reconhecimento", disse.

Gloria Groove agradeceu o elogio de Anitta, mas recusou o prêmio. "Sei que você diz isso por acreditar na minha arte e reconhecer minha trajetória. Obrigada. O real valor das coisas não está naquilo que o sistema impõe, e sim na confiança de que sua arte é tão plural que pode sim cativar o público e quebrar qualquer imposição do mercado", escreveu no Twitter.

"Por mais lindo que seja seu gesto, eu sonho mesmo é com o dia que vou segurar o meu próprio prêmio nas mãos, sendo ele o fruto da minha própria dedicação. Obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, carinho e reconhecimento do meu trabalho. O leilão continua…", disse, em referência a seu último lançamento, o single "Leilão".

Após a troca de tweets, uma fã perguntou: "o feat vai de brinde?". "Eu aceito o acordo", declarou Anitta e a Lady Leste apoio: "vamo!".

