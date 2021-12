Cinema do Dragão: veja os lançamentos dos filmes nesta semana

O longa-metragem brasileiro "Madalena", de Madiano Marcheti, estreia na sala física do Cinema do Dragão do Mar. Também há o lançamento virtual de "A Noite Pertence aos Amantes" e "Pig - uma comédia matadora"

O Cinema do Dragão anuncia três lançamentos em suas salas física e virtual a partir desta quinta-feira, 9 de dezembro. Um dos destaques da programação presencial é o longa-metragem brasileiro “Madalena”, de Madiano Marcheti.

Na história, Luiziane, Cristiano e Bianca não possuem nada em comum e não se conectam. O único elo é que os três moram na mesma cidade rural cercada por plantações de soja no Oeste brasileiro.

Os protagonistas, porém, têm suas vidas afetadas por uma mesma situação: o desaparecimento de Madalena, uma mulher trans que deixa marcas nas trajetórias dos personagens.

Haverá ainda a estreia de filmes na sala virtual do Cinema do Dragão. “A Noite Pertence aos Amantes” é um romance francês que mostra o encontro de dois jovens que se permitem conhecer o amor incondicional por pelo menos uma noite.

Também há o longa-metragem iraniano “Pig - Uma Comédia Matadora”, dirigido por Mani Haghighi. Hassan é um cineasta frustrado, que passa por problemas em vários aspectos da vida.

Sua estrela favorita vai trabalhar com outros diretores, sua esposa já não o ama mais, sua filha está distante da família e sua mãe começa a perder a memória. Tudo isso acontece enquanto um assassino está matando os diretores da cidade em que mora e ele se torna um dos suspeitos.

O Cinema do Dragão também recebe o Festival Varilux de Cinema Francês, que exibirá 18 filmes até 22 de dezembro. Alguns dos títulos são “Uma história de amor e desejo”, de Leyla Bouzid, e "Caixa Preta”, de Yann Gozlan.

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 11 de novembro

Onde: programação presencial no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); programação on-line no site do Cinema Virtual

Quanto: valores variam entre R$ 5 e R$ 19,90, com ingressos no Ingresso.com



