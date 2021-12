Felipe Neto doa R$ 100 mil para vítimas de catástrofe na Bahia

O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 10 de dezembro, para alertar sobre a situação das cidades do sul da Bahia após serem atingidas por chuvas fortes. Ele declarou que doou R$ 100 mil para ajudar as famílias desabrigadas de Nova Alegria e incentivou os seguidores a fazerem o mesmo.

O estado tem 30 cidades em situação de emergência devido às chuvas, de acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). Dois municípios enfrentam estado de calamidade, quando os danos e prejuízos são tão graves que comprometem a capacidade de resposta do poder público do município atingido.

"O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar! Quem puder, ajude Nova Alegria! Estou enviando 100 mil reais para ajudar as famílias desabrigadas", escreveu Felipe através do Twitter. O youtuber chegou a ser questionado por um internauta sobre a doação. "Precisa avisar que está doando 100 mil?", perguntou. Felipe respondeu: "Se eu não aviso, gente insuportável que nem você comentaria 'por que você não ajuda hein???'".

O youtuber ainda disse que a população precisa de resgate aéreo e marcou o governador da Bahia em um tweet. "Por favor governador Rui Costa, o senhor me segue aqui e sei que verá isso. O povo do sul do seu estado está morrendo pelas enchentes. Nova Alegria, Jucuruçu e cidades da região precisam desesperadamente de socorro. Por favor, assuma o resgate e auxílio urgente das pessoas!!!", pediu.

Whindersson Nunes também comentou sobre o assunto nas redes sociais. "Galera do extremo sul da Bahia, o que está acontecendo por aí e o que pode ser feito?", perguntou. Uma internauta respondeu, afirmando que a população da região precisava de comida, água potável e produtos de higiene. "São mais de 500 famílias desabrigadas que perderam suas casas, suas coisas, a cidade está ajudando com o que pode mas ainda é pouco. Nova alegria ta com água até o teto, pessoas estão em perigo lá sem poder sair!", explicou.

"Há alguma forma segura de ajudar? Milhares de chaves pix diferentes, alguém consegue alguém confiável e não governamental pra receber doação?", perguntou Whindersson à mulher. Outro internauta sugeriu que o humorista mandasse sua equipe até o local, mas ele explicou que estava com todos no Amazonas e precisaria de alguns números de telefone para ligar.

