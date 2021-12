"Vaca magra" amarela é colocada em local onde ficava ‘"Touro de Ouro"; obra é de uma cearense

Na manhã desta quinta-feira, 9, a escultura de uma vaca magra de cor amarela foi colocada no Centro de São Paulo, em frente ao prédio da Bolsa de Valores, no mesmo local onde havia sido instalado o ‘Touro de Ouro’.

A obra faz parte do acervo de peças criadas pela pintora e escultora cearense Márcia Pinheiro e a intervenção de cunho social tem o objetivo de alertar para os problemas da seca do Nordeste.



“‘Vacas Magras' é uma intervenção urbana composta de dez esculturas com forma de vacas esqueléticas em tamanho real. Idealizada em 2011, tem como objetivo chamar atenção para as consequências da seca do Nordeste com foco, principalmente, na última estiagem de chuvas que ocorreu entre 2011 e 2018”, disse a artista nas redes sociais no início de novembro.

Márcia promoveu a intervenção, em suas redes sociais, e no Instagram compartilhou a foto da escultora com a legenda: : "É hoje. Chegando".

Desde 2011, Márcia tem usado de sua arte para chamar atenção da sociedade para problemas sociais. A manifestação da capital paulista já ocorreu em outras cidades, como Fortaleza. Vários prédios públicos foram alvo dos protestos, uma escultura, pintada de branco, foi colocada em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação do Ceará, também esteve no Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado, e no DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra Seca).





