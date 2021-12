Teatro da Caixa Cultural reabre com apresentação de violões

No sábado, 11, e no domingo, 12, a Camerata de Violões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) se apresenta gratuitamente no equipamento

Um dos principais espaços da Caixa Cultural Fortaleza reabre neste final de semana: o teatro do equipamento irá acolher gratuitamente, nos dias 11 e 12, apresentação da Camerata de Violões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Os ingressos poderão ser retirados no local.

A Camerata de Violões é um projeto de extensão universitária do IFCE e atua na prática, ensino e difusão do instrumento. O grupo já se apresentou em diversos eventos de música da Cidade.

Os shows deste final de semana irão trazer apresentações solo e em conjunto de violão, com um repertório que vai de J.S. Bach a Villa Lobos e Zequinha de Abreu.

Atualmente, a Caixa Cultural Fortaleza segue com programação virtual e presencial e, também, com as exposições permanentes "De Alfândega à Caixa Cultural" e "In-Corporações: Narrativas do real e do fantástico no Acervo Caixa".

Camerata de Violões do IFCE

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)

Quando: sábado, 11, às 19 horas, e domingo, 12, às 18 horas

Gratuito

Ingressos começam a ser distribuídos 2 horas antes de cada apresentação

