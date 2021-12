"É o Amor": documentário de Zezé Di Camargo aborda divórcio e traição

Com Zezé Di Camargo e Wanessa, o documentário "É o Amor" estreia hoje, quarta-feira, 9 de dezembro, na Netflix. A maior parte da produção foi gravada na fazenda do cantor em Araguapaz, interior de Goiás. São cinco episódios que expõem os dramas vividos pela família ao longo dos anos.

Um dos assuntos em destaque é a conturbada separação de Zezé Di Camargo e Zilú. A empresária, que hoje vive em Miami, nos Estados Unidos, participou do documentário e revelou que só fala com o ex-marido através de advogados e se arrepende de não ter ficado no anonimato durante todo o relacionamento. "Tenho que aprender a perdoar porque ainda não consegui essa dádiva. Um dia quero tirar isso de dentro de mim", declara.

Zilú também fala sobre a relação com os filhos, afirmando que eles preferem o pai a ela. "Ele é um paizão. Até falo, eu que fiquei em casa, que cuidei, viajei, fui para a escola, e os filhos são mais apaixonados pelo pai do que pela mãe", desabafa.

Zezé Di Camargo também fala sobre a separação e afirma que seu sucesso não se resume somente a ex-esposa. "O sofrimento foi dos dois. Os dois que lutaram. Ela tem a parte dela e eu a minha. Não foi ela que me fez [fazer sucesso], mas estava ao meu lado como mulher. Falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela? Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela como mulher de estar ao meu lado".

Graciele Lacerda, noiva de Zezé, viveu um caso com o cantor antes do divórcio e lembra a situação no documentário. "Eu chorava muito e tive de esconder isso da minha família. Ajoelhava no chão e pedia a Deus para tirá-lo da minha vida. Não queria isso. Sempre fui uma pessoa que me preocupava. Por que? Eu me questionava", afirma.

Ela ainda acredita que não foi responsável pelo fim do casamento. "O que me machuca é falar:'você destruiu o casamento'. Ninguém destrói. É uma coisa que já não estava bem. Tinham vários erros. Se eu der liberdade para ele ficar com quem quiser, uma hora ele vai se apaixonar", declara.

Wanessa Camargo também está presente no documentário e relembra o aborto espontâneo que sofreu neste ano. "Quando passei por esse processo, tive muito medo da morte. Pelo processo todo, de ter tido anemia, aborto, febre? E se tudo acabasse? Cheguei à conclusão de que não estava usando o meu tempo como deveria", diz. Casada com Marcus Buaiz, ela tem dois filhos, mas sonha em ser mãe de menina. No entanto, ainda se sente desconfortável em tentar engravidar novamente após o aborto.

