Livro mostra história da evolução urbana dos edifícios em Fortaleza

Refletindo sobre as transformações na estrutura habitacional de Fortaleza, a arquiteta, pesquisadora e professora do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design (Daud) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Márcia Gadelha Cavalcante lança o livro “Edifícios de Apartamentos em Fortaleza: Universalidades e singularidades”.

Em quatro capítulos, a obra apresenta a evolução urbana de Fortaleza a partir das formas arquitetônicas dos edifícios de apartamentos. O livro foi dividido em quatro períodos: Gênese e diversidade (1935-1959); Hegemonia dos sólidos modernos (1960-1971); Incorporação do pilotis (1972-1978); e Consolidação das torres (1979-1986).

Segundo Márcia, o objetivo da pesquisa foi analisar essas construções, enfatizando processos históricos que contribuíram para suas transformações socioculturais, tecnológicas, legais e ambientais, além da contribuição dos arquitetos, com objetivo de identificar o diálogo entre universalidades e singularidades.

“O trabalho de campo da pesquisa foi realizado durante dois anos e levantou 396 obras. Inicialmente foi feito um levantamento quantitativo na cidade, pois não havia documentação junto aos órgãos públicos. Utilizamos o Google Earth no reconhecimento inicial dos exemplares, além da experiência profissional pessoal, as pesquisas bibliográficas iniciais, e o conhecimento da arquitetura local na identificação visual das características tipológicas", explica.

"Deste número, 58 edifícios foram visitados, onde selecionamos 19 prédios que referenciassem o estudo das especificidades arquitetônicas do edifício residencial multifamiliar dentro dos critérios como período histórico, adequação do lugar, inovações técnicas, interlocução com tendências arquitetônicas nacionais e internacionais e manutenção das características originais do projeto, principalmente em relação aos revestimentos externos”, diz.

O professor Ricardo Alexandre Paiva assina o prefácio da obra e ressalta que Márcia Cavalcante é uma das poucas mulheres a atuar profissionalmente em projetos de edifícios multifamiliares, num nicho de mercado dominado na sua maioria por arquitetos. “O livro expressa, por intermédio da quantidade e a qualidade do texto e das imagens, a capacidade de sistematização, objetividade e gestão das informações coletadas, atributos essenciais para quem se propõe a trabalhar com acervos e inventários no vasto e complexo campo da história e historiografia da arquitetura", declara.

"A contribuição da obra não é exclusiva para as práticas de ensino e pesquisa; a sua publicação tem implicações na práxis arquitetônica e na valorização do campo profissional da Arquitetura e Urbanismo no contexto histórico e social. Nesse sentido, há muito o que celebrar face às escassas publicações sobre a arquitetura no Ceará”, opina Ricardo.

O livro será lançado nesta quinta-feira, 9 de dezembro, nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. “Edifícios de Apartamentos em Fortaleza” é fruto da tese de doutorado da professora, aprovada em 2015 no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP.

Lançamento do livro “Edifícios de Apartamentos em Fortaleza”

Quando: Quinta-feira, 9 de dezembro

Onde: Jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará – Av. da Universidade, 2853

