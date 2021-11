Gal Costa faz show gratuito em Fortaleza em dezembro

A cantora Gal Costa se apresentará no sábado, 11 de dezembro, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Gal Gosta fará show gratuito em Fortaleza em dezembro. A cantora se apresentará no sábado, 11, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, como parte da programação do Festival Elos.

No evento, que começa a partir das 19 horas, ela apresenta o espetáculo “As Várias Pontas de Uma Estrela”. O projeto, que já existe há cinco anos, entrelaça sua carreira com a obra de Milton Nascimento.

Além da homenagem ao artista, o show também abrange composições de outros músicos, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Dorival Caymmi (1914 - 2008) e Tom Jobim (1927 - 1994).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cantora baiana não será a única presente no Festival Elos, que promove apresentações e shows de diferentes linguagens artísticas, como artes cênicas, música e fotografia.

Outras atrações serão Chico Chico, Almério & Martins, Mateus Fazeno Rock, Priscilla Delgado, Jocasta Brito, Caio Castelo, Bruna Ene, Viramundo, Ghetto Roots, Arquelando, Zéis e Forria. A terceira edição está marcada para acontecer entre os dias 11 e 12 de dezembro deste ano.



O festival não atua apenas na área cultural, mas também promove atividades esportivas. Nos dois dias, haverá competições e torneios de várias modalidades do esporte. As ações esportivas acontecerão na Arena Elos, no Centro de Formação Olímpica, enquanto as atividades artísticas serão no Dragão do Mar.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Com triunfo de "Pacarrete", confira vencedores do GP do Cinema Brasileiro

Exemplar da primeira edição de 'Os Sertões' será leiloado em dezembro

Secult está com inscrições abertas para ciclo carnavalesco de 2022

Programação completa

sábado, 11 de dezembro

9 horas - Tenda Sesc Saúde

Onde: Poço da Draga

16 horas - “Pot-Pourri”, de Yann Marussich (Suíça)

Onde: Museu de Arte Contemporânea CDMAC

17 horas - Shows de Jocasta Brito, Caio Castelo, Arquelano e Bruna Ene

Onde: Porto Dragão

19 horas - Apresentações DJ Sinuca, Totó e Fliperama

19 horas - Espaço Enel: Exposição Experiências

Onde: Praça de Convivência na rua Dragão do Mar

19 horas - Da Terra às Galáxias (sessão juvenil-adulto)

Onde: Planetário Rubens de Azevedo

19 horas - Teatro de Rua: Junto e Misturado, Grupo Desequilibradoz

Onde: rua Dragão do Mar

19 horas - Shows de Gal Costa, Cláudio Mendes e Priscilla Delgado

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

20 horas - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulto)

Onde: Planetário Rubens de Azevedo

20 horas - “Homem Torto”, com Eduardo Fukushima (São Paulo)

Onde: Teatro B. De Paiva no Porto Dragão

- Feira Negra

Onde: rua José Avelino

domingo, 12 de dezembro

9 horas - Tenda Sesc Saúde

Onde: Poço da Draga

17 horas - Shows de Viramundo, Zéis, Ghetto Roots e Forria

Onde: Porto Dragão

17 horas - Música com Sinuca, Totó e Fliperama

17 horas - Espaço Enel: Exposição Experiências

Onde: Praça de Convivência na rua Dragão do Mar

18 horas - Shows com Mateus Fazeno Rock, Almério & Martins e Chico Chico

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

18 horas - Teatro de Rua: Circolarizando, grupo Aquarela Entretenimeento

Onde: rua do Dragão do Mar

18 horas - “AGOKWA”, comYann Marussich (Suíça)

Onde: Museu de Arte Contemporâneo CDMAC

19 horas - Da Terra às Galáxias (sessão juvenil-adulto)

Onde: Planetário Rubens de Azevedo

20h - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulto)

Onde: Planetário Rubens de Azevedo



20 horas - “Nihil Obstat”, com Jorge Garcia (São Paulo)

Onde: Teatro CDMAC

20 horas - “Homem Torto”, com Eduardo Fukushima (São Paulo)

Onde: Teatro B. De Paiva

- Feira Negra

Onde: rua José Avelino

Festival Elos

Quando: sábado, 11, e domingo, 12 de dezembro

Onde: equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE)

Mais informações: no perfil do Instagram @festivalelos



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags