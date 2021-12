Festival Elos terá competições de skate, beach tênis e fut 7 da diversidade

A terceira edição do Festival Elos ocorre nos dias 11 e 12 de dezembro. Entre as diversas programações, que reúnem arte, cultura e sustentabilidade, além de show de grandes artistas, como Gal Costa, o evento terá uma ampla programação esportiva no Centro de Formação Olímpica (CFO). Competições de vôlei de praia, BMX, tênis e beach tênis, além de skate e futebol de sete estão entre os eventos esportivos que irão acontecer no festival.

No sábado, 11, primeiro dia do evento, ocorre a 3ª etapa do Circuito Cearense de Vôlei de Praia de Base nas categorias masculina e feminina. Além desse evento, será realizado também a última etapa do Campeonato Cearense de BMX e torneios de tênis, divididos nas categorias masculino convencional e dupla sobre cadeira de rodas. O Beach tênis será também dividido no primeiro dia das categorias masculino e feminino.

O primeiro dia do evento também terá campeonato de skate e Fut7 da Diversidade, a primeira Copa da Diversidade do Estado. No segundo dia de evento, as programações se repetem. No final dos dois dias de evento, os DJs Ada Porã e Maíra Sales irão fazer apresentações na praça de convivência e haverá também a Feira de Inovação Sócio Esportiva, com a exposição de projetos sócio-esportivos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também: LGBTQIA+ entram em campo no Festival Elos, na I Copa de Fut7 da Diversidade



O Festival Elos é apresentado pela Enel e pelo Governo do Estado do Ceará.

Tags