Festival Elos anuncia mudança nos locais do evento; saiba como adquirir ingressos

O Festival Elos, que acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, anunciou alterações nos locais de realização. As principais atrações musicais foram realocadas para o Centro de Eventos do Ceará, espaço com capacidade para receber público limitado de 2 mil pessoas por dia, de acordo com as medidas sanitárias impostas por decreto do Governo do Estado.

Os shows de Gal Costa, Chico Chico, Almério & Martis e Mateus Fazeno Rock e convidados poderão ser vistos apenas com apresentação do passaporte de vacinação e uso obrigatório de máscaras. As demais programações culturais continuam no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no seu entorno, em cinco espaços diferentes (Porto Dragão, Museu de Arte Contemporânea CDMAC, Planetário Rubens de Azevedo, Poço da Draga e Rua dos Tabajaras). Já o roteiro esportivo planejado para acontecer na Arena Elos continua no Centro de Formação Olímpica - CFO.

"Para descentralizar ainda mais os participantes, com o foco no seu bem-estar, nós reestruturamos a programação", explica Paulo Feitosa, diretor da Quitanda Soluções Criativas, em comunicado divulgado para a empresa. O Festival Elos contempla apresentações de música, teatro de rua, dança, artistas locais e nacionais, além de competições esportivas, exposições e áreas de convivência.

Como adquirir ingressos

O evento disponibilizará lotes de ingressos gratuitos para o público no site da Bilheteria Virtual. O primeiro lote estará disponível a partir das 19 horas desta segunda-feira, 6. O segundo lote poderá ser acessado na terça-feira, 7, a partir das 10 horas. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos e as entradas são válidas para os dois dias.

Já para as ações culturais que acontecerão no Porto Dragão, Museu de Arte Contemporânea, Planetário Rubens de Azevedo, Poço da Draga, Rua dos Tabajaras e no Centro de Formação Olímpica - CFO, os acessos serão de acordo com a capacidade de cada lugar.

