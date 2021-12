Coldplay terá 4 shows no Brasil com Camila Cabello, diz jornalista

A banda Coldplay e cantora Camila Cabello já foram confirmados no Rock in Rio 2022, mas parece que ambos ficarão mais tempo no Brasil. O jornalista José Norberto Flesch afirmou que a cubana será responsável por abrir o show do grupo britânico durante a passagem da turnê pela América do Sul, que inclui mais três shows em território brasileiro, além do RiR.

A “Music of the Spheres World Tour” deve passar pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, no Brasil, além de outros países da América do Sul, como Argentina, Peru, Chile e México. A banda ainda não deu a informação oficialmente.

Sobre o assunto Wesley Safadão comemora retorno do Garota Vip e resultados da carreira internacional

Ailton Krenak sobre Covid-19: "Não vem para ensinar, mas para matar"

Morre a atriz Mila Moreira aos 72 anos

Mila Moreira: relembre personagens da atriz e modelo na TV

Ingressos gratuitos para Bienal de Dança do Ceará estão disponíveis

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A turnê de Coldplay tem a proposta de ser a mais sustentável possível, realizada quase inteiramente com painéis solares e baterias sustentáveis. No lançamento de seu álbum anterior, a banda havia descartado a realização de shows promocionais por questões ambientais.

Coldplay e Camila estão confirmados para o mesmo dia no Rock in Rio, no Palco Mundo. O festival acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, e também terá apresentações de Justin Bieber, Iza, Demi Lovato, Dua Lipa, Måneskin, Bastille, Ivete Sangalo, Post Malone, Alok, Jason Derulo, Marshmello, Duda Beat e Gloria Groove.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags