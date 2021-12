Mila Moreira: relembre personagens da atriz e modelo na TV

Aos 72 anos, a atriz Mila Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira, 6. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a atriz estava internada no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com mais de 30 novelas no currículo, a artista começou a carreira como modelo, aos 14 anos, estreando na TV em 1979, em "Marron Glacê".

Entre a parceria intensa com o autor Cassiano Gabus Mendes, que foi o responsável por convidá-la para a estreia na TV Globo, e a presença em tramas de destaque como "Anjo mau" (1997) e "Ti Ti Ti" (2010), relembre os principais trabalhos da artista.

Marron Glacê (1979)

Estreia de Mila Moreira na TV se deu na novela 'Marron Glacê', em 1979 (Foto: Memória Globo / divulgação)



Ao ser convidada por Cassiano Gabus Mendes para estrelar a novela, Mila se tornou uma das primeiras modelos a migrar para a carreira de atriz. Na trama, interpretou Érica. "Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão, então, claro que, inicialmente, teve um preconceito", falou Mila sobre a experiência.

Elas por Elas (1982)

Mila Moreira em cena com Sandra Bréa na novela 'Elas por Elas', de 1982 (Foto: Memória Globo / divulgação)



Repetindo a parceria com Cassiano Gabus Mendes, Mila viveu Marlene, uma das sete protagonistas da trama. A personagem é uma mulher que tem dificuldades de manter relacionamentos afetivos duradouros.

Anjo Mau (1997)

Remake de trama do parceiro Cassiano Gabus Mendes, a novela foi escrita por Maria Adelaide Amaral. Nela, Mila viva a esnobe e fútil Marilu, espora de Ciro (Raul Gazola), que sonha em entrar para a sociedade.

Ti-Ti-ti (2010)

Mila Moreira como Stela Sanches, em 'Ti-Ti-Ti' (Foto: divulgação)



Na versão original de Ti-Ti-Ti, exibida em 1985, Mila fez uma participação como ela mesma. Já no remake, ela viveu Stela, personal stylist e colunista de moda da trama.

O Astro (2011)

Reginaldo Faria e Mila Moreira em 'O Astro' (Foto: Estevam Avellar / divulgação)



A segunda versão da novela teve Mila Moreira como Mirian, dona de um cassino clandestino e namorada de Adolfo Assunção (Reginaldo Faria), um viúvo bon-vivant com vício em jogo.

A Lei do Amor (2016)

Vera Holtz e Mila Moreira contracenando em 'A Lei do Amor' com as personagens Mág e Gigi (Foto: Raquel Cunha / divulgação)



Última novela de Mila, na qual a atriz interpretou Gigi, uma ex-modelo famosa nos anos 1970 que vira sócia de uma agência de modelos na trama.