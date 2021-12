Marisa Monte: Pré-venda para show em Fortaleza começa nesta sexta, 3

A cantora Marisa Monte se apresenta no dia 23 de abril de 2022, na Área Verde do Beach Park. Pré-venda dos ingressos começou nesta sexta-feira, 3

A pré-venda para o show de Marisa Monte em Fortaleza começou nesta sexta-feira, 3 de dezembro. A apresentação da artista está marcada para acontecer no dia 23 de abril de 2022, na Área Verde do Beach Park.

O preço dos ingressos varia: a meia-entrada e a inteira para a plateia valem, respectivamente, R$ 120 e R$ 240. Já as mesas, que permitem quatro pessoas em cada, custam entre R$ 1.000 e R$ 1.600.

As entradas podem ser adquiridas no site do Eventim. Além da capital cearense, a cantora passará por outras cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Recife, João Pessoa e Brasília.

A turnê para o álbum “Portas” marca seu reencontro presencial com o público. Este é o seu nono disco de estúdio, que tem composições assinadas por Arnaldo Antunes, Nando Reis e Silva.

Neste seu trabalho mais recente, a cantora e compositora carioca percorre o samba, a MPB e o pop em músicas como “Portas”, “Calma”, “A Língua dos Animais”, “Em Qualquer Tom” e “Elegante Amanhecer”. A última faixa, "Pra Melhorar”, tem participação de Seu Jorge e Flor.

Show de Marisa Monte

Quando: 23 de abril de 2022

Onde: Área Verde do Beach Park

Ingressos: pré-venda no site do Eventim



