Marisa Monte fará show no Ceará em 2022

Cantora anunciou datas da turnê do disco "Portas", mais recente trabalho da artista. Apresentação na Capital cearense será em abril, no Beach Park

Na esteira de retomada de shows no Brasil, a cantora e compositora Marisa Monte anunciou no início da tarde desta terça, 9, a realização da turnê do disco "Portas", que passará por Fortaleza. A artista se apresentará na Capital no dia 23 de abril de 2022, na Área Verde do Beach Park. Informações sobre vendas de ingressos serão anunciadas em breve.

O reencontro de Marisa com os palcos e os fãs terá partida no Rio de Janeiro, que recebe os primeiros shows da turnê. Logo depois, a cantora leva as apresentações para São Paulo e, então, para os Estados Unidos.

Leia também | Blog Discografia: Em “Portas”, Marisa Monte reafirma talento para um pop refinado e cheio de detalhes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir de abril do ano que vem, a artista volta ao Brasil e circulará com a turnê por cidades como Belo Horizonte, Natal, João Pessoa e Recife. A previsão para o segundo semestre, então, será de mais apresentações no Brasil e, também, na Europa e América Latina.

As vendas para os ingressos dos shows do Rio de Janeiro e de São Paulo serão abertas no próximo dia 11, às 12 horas, no site www.eventim.com.br/marisamonte. Já as vendas para as apresentações das outras cidades serão anunciadas em breve.

A última passagem de Marisa Monte por Fortaleza foi em janeiro de 2020, no festival I'Music, do Iguatemi.

Tags