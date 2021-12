14 músicas para o fim de semana; de Marília Mendonça a Shawn Mendes

Clipes icônicos, músicas natalinas e singles já em clima de Carnaval: a lista de lançamentos musicais do Vida&Arte deste fim de semana traz diferentes nomes do mercado nacional e internacional. Tem clipe novo de Doja Cat, música de Marília Mendonça, gravada antes do acidente que ocasionou na morte da cantora, single carnavelesco com Veveta e Carlinhos Brown e versão reggaeton de "Bella Ciao" com Becky G. Confira as novidades e aproveite diferentes artistas e estilos musicais:

1. Doja Cat - Woman

Doja Cat liberou o clipe de "Woman", música que faz parte do seu álbum "Planet Her". Em cenário de deserto de areia e com figurinos sensuais, a artista fez referências ao elemento terra e entrou muitas coreografias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

2. Dom Vittor e Gustavo e Marília Mendonça - Calculista



Há quase um mês, Marília Mendonça morreu em um acidente de avião. Antes da tragédia, a cantora chegou a gravar uma parceria com seu irmão, Gustavo, que tem uma dupla com Dom Vittor. A faixa foi divulgada juntamente com um clipe que está disponível no YouTube.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Ariana Grande e Kid Curi - Just Look Up



Antes do fim de 2021, a Netflix irá lançar o filme "Não olhe para cima", estrelado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet e Ariana Grande. Além de atuar no longa, Ariana também fará parte da trilha sonora e já divulgou a música "Just Look Up" com Kid Curi.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Alok, Ludmilla e Orochi - Joga Duro



O DJ Alok se juntou a Ludmilla e a Orochi para lançar a parceria musical "Joga Duro". Nas redes sociais, Alok disse que o clipe tem previsão para ser lançado na próxima segunda.

Clique aqui para ouvir no YouTube

5. Ed Sheeran e Elton John - Merry Christmas



Em clima natalino, Ed Sheeran e Elton John lançaram sua aposta para o fim de ano: "Merry Christmas". O clipe traz árvores de natal, boneco de neve e Ed Sheeran dançando de maneira bem divertida. Todos os lucros arrecadados com a faixa serão destinados às fundações beneficentes que os artistas mantém.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Ivete Sangalo e Carlinhos Brown - Mexe A Cabeça



Em clima de carnaval, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown lançaram a música "Mexe A Cabeça". A canção foi gravada para o projeto "Onda Boa com Ivete", da HBO Max, que estreia no início de 2022.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Shawn Mendes - It'll Be Okay



Após anunciar o término do namoro com Camila Cabello, Shawn Mendes lançou a música "It'll Be Okay", onde reflete sobre o fim de um relacionamento que ainda existe amor entre as duas pessoas.

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Samarony



O cantor de piseiro Samarony lançou o EP "Linda Charmosa", com uma faixa que leva o mesmo nome. Ao todo são oito faixas e o artista assina 100% das composições.

Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Moderatto e Anahí - Nuestro Amor



Cinco anos após o lançamento de seu último álbum, o "Inesperado", Anahí está de volta ao lançar o remix de "Nuestro Amor" em parceria com Moderatto. A música faz parte da playlist do RBD, mas ganhou uma versão com a parceria dos dois.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Pocah, Mc Mirella, Tainá Costa e Lara Silva - Passando o Rodo



Sucesso no mundo do funk, as cantora Pocah, Mirella, Tainá Costa e Lara Silva se uniram para lançar a faixa "Passando o Rodo". O clipe foi inspirado nos anos 2000 e deve ser lançado ainda nesta sexta (03/12).

Clique aqui para ouvir no YouTube

11. Cleo, Karol Conká e Azzy - Tormento



Cleo está de volta em sua carreira musical e lançou a faixa "Tormento", em parceria com Karol Conká e Azzy. A composição é uma resposta à opressão do patriarcado e ganha um clipe inspirado na idade média.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

12. Vitão - Pensei Melhor

Vitão andou lançando diversas músicas novas e seu mais novo lançamento é a música "Pensei Melhor", que conta com um clipe com a participação da atriz Giullia Buscacio.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

13. Paulla - Quem Não Quer Sou Eu

Com apenas 20 anos, Paulla mostra seu talento no lançamento de seu primeiro single autoral "Quem Não Quer Sou Eu". A cantora ganhou um concurso de revelação de jovens talentos realizado pela Warner Music em junho desse ano.

Clique aqui para assistir no YouTube

14. Becky G - Bella Ciao

Marcando o fim da série da Netflix "La Casa De Papel", a cantora Becky G lançou sua própria versão de "Bella Ciao", com uma pegada de reggaeton.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags