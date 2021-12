Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 2, até domingo, 5

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro filmes recentes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 2 de dezembro (02/12), até domingo, 5, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, RioMar e Benfica.



Cinema em Fortaleza: 'Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City'

Novo filme baseado no universo do game “Resident Evil” acontece em um período que Raccoon City se tornou uma cidade fantasma, anos depois da próspera empresa farmacêutica sair do lugar. A saída da indústria deixou a cidade repleta de perigos desconhecidos. E, quando o mal é liberado, a população que permanece no local precisa lutar para sobreviver. No elenco, estão Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen e Robbie Amell.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Shopping Benfica, UCI Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Cinépolis North Shopping Jóquei



Horário do filme

12h50min (Shopping Parangaba)

14 horas (Shopping RioMar Fortaleza)

14h30min (Shopping Benfica, Shopping RioMar Kennedy e North Shopping Jóquei)

15h10min (Shopping Parangaba)

16h10min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

16h30min (Shopping RioMar Fortaleza)

16h45min (North Shopping Jóquei)

17 horas (Shopping Iguatemi Fortaleza e Shopping RioMar Kennedy)

17h30min (Shopping Parangaba)

17h15min (Shopping Benfica)

19 horas (Shopping RioMar Fortaleza)

19h15min (North Shopping Jóquei)

19h20min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

19h30min (Shopping RioMar Kennedy)

19h50min (Shopping Parangaba)

20 horas (Shopping Benfica)

21h30min (Shopping RioMar Fortaleza)

21h40min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

21h45min (North Shopping Jóquei)

22 horas (Shopping RioMar Kennedy)

22h10min (Shopping Parangaba)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'King Richard - Criando Campeãs'

Longa-metragem “King Richard - Criando Campeãs” é baseado na história de Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Desde a infância delas, ele usa métodos pouco convencionais para criar as meninas e fazer delas grandes atletas. Seu objetivo é que as duas tenham uma carreira bem sucedida fora do lugar que moram. Obra é protagonizada por Will Smith.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Shopping RioMar Fortaleza



Horário do filme

13 horas (Shopping RioMar Fortaleza)

16 horas (Shopping Iguatemi Fortaleza e Shopping RioMar Fortaleza)

18h55min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

19 horas (Shopping RioMar Fortaleza)

21h50min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

22 horas (Shopping RioMar Fortaleza)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Vigaristas em Hollywood'

Após o fracasso de seu filme, o produtor Max Barber (Robert de Niro) tem uma dívida com Reggie Fontaine (Morgan Freeman), o chefe de uma máfia. Ele, então, decide produzir um novo longa-metragem com o objetivo de matar o protagonista em uma acrobacia durante as filmagens e receber o seguro. Entretanto, o ator Duke Montana (Tommy Lee Jones) será mais difícil de morrer do que imaginava.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinépolis Shopping RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy



Horário do filme

13h20min (Shopping Parangaba)

15h40min (Shopping Parangaba)

17h05min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

18h45min (Shopping RioMar Kennedy)

19h45min (Shopping RioMar Fortaleza)

21h15min (Shopping RioMar Kennedy)

21h30min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

22h10min (Shopping RioMar Fortaleza)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Mostra-me o pai'

O documentário “Mostra-me o pai” revela a trajetória de vários pessoas que tiveram suas vidas afetadas pela presença ou ausência da figura paterna. Na narrativa, Alex e Stephen Kendrix - dois irmãos que trabalham na indústria cinematográfica - contam suas histórias com o pai, Larry.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinépolis RioMar Fortaleza



Horário do filme

13 horas (Shopping Iguatemi Fortaleza)

14h20min (Shopping Parangaba)

16 horas (Shopping RioMar Fortaleza)

19h30min (Shopping Iguatemi Fortaleza e Shopping Parangaba)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

