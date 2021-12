Grey’s Anatomy e Modern Family saem do catálogo da Netflix em dezembro

Triste notícia para os fãs de carteirinha de “Grey’s Anatomy”: a série de drama sairá do catálogo da Netflix após o fim de dezembro. As informações foram divulgadas pelo próprio streaming, por meio de aviso na plataforma.

A produção de drama criada por Shonda Rhimes acompanha a cirurgiã Meredith Grey (Ellen Pompeo) e vários de seus colegas de trabalho no hospital Grace Mercy West. O enredo, que já segue por 16 temporadas, mudou muitos de seus protagonistas durante as continuações.

“Grey’s Anatomy” permanecerá disponível no Amazon Prime Video, no Star+ e no Globoplay. Essas plataformas disponibilizam os conteúdos atualizados, de acordo com o fim de cada temporada nos Estados Unidos.

A saída da série médica, porém, não é a única notícia. “Modern Family” também sairá do catálogo da Netflix a partir de janeiro, mas continuará no Star+ e no Now.

Narrativa de comédia mostra o casal Phil e Claire na tentativa de manter um relacionamento estável com seus três filhos. Eles, porém, vivem muitos desafios por causa das diferenças de idade e personalidade.



