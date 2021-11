"O Menino Maluquinho" será transformado em série animada pela Netflix

Criada pelo cartunista Ziraldo, a obra infantil “O Menino Maluquinho” terá sua primeira série animada desenvolvida para a Netflix em 2022. O anúncio ocorreu durante o Mais Brasil Na Tela, evento da empresa para divulgar as atrações brasileiras que farão parte do catálogo da plataforma no próximo ano.

Segundo Daniela Vieira, gerente de conteúdo para crianças e família da Netflix, a ideia é “construir um novo ‘Menino Maluquinho’”, de forma a adaptar as histórias do personagem para os dias de hoje e promover sua “conexão” com as gerações atuais de crianças. Daniela, que já esteve à frente das produções originais do Cartoon Network no Brasil, afirma que a produção também preza pela “diversidade por trás das telas e na frente delas”.

Assim, a animação reuniu artistas negros para também desenharem personagens negros da série. A Netflix postou em suas redes sociais uma prévia da obra. Na internet, os fãs reagiram positivamente à notícia e deixaram depoimentos que mostram a ansiedade pela estreia da produção.

A história de “O Menino Maluquinho” é derivada primeiramente de um livro infantil homônimo de 1980. A obra teve bastante sucesso e se desdobrou em narrativas em quadrinhos do personagem, além de ganhar versões para o cinema em live-action, peças de teatro e até ópera. Em “O Menino Maluquinho”, são apresentadas histórias e invenções de uma criança alegre e imaginativa, que adora passar por aventuras com seus amigos e é conhecida por usar uma panela na cabeça.

A adaptação não tem previsão de estreia no streaming. Além de “O Menino Maluquinho”, a Netflix terá em seu catálogo para 2022 a animação “Acorda, Carlo”. A obra apresenta a história de um menino de 7 anos que dorme por 22 anos e acorda sem entender como seus melhores amigos se tornaram adultos sérios. Com “espírito livre”, ele tentará resgatar o espírito de criança em seus amigos.



