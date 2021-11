Halder Gomes e Marta Aurélia são homenageados no 31º Cine Ceará

O cineasta cearense Halder Gomes ("Cine Holliúdy", "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral"; "O Shaolin do Sertão") e a cantora, compositora, atriz e jornalista Marta Aurélia foram homenageados na abertura do 31º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema na noite deste sábado, 27. Celebrados pelas contribuições artísticas ao Estado, os premiados receberam o Troféu Eusélio Oliveira das mãos do secretário da Cultura do Ceará Fabiano Piúba no Cineteatro São Luiz. Até a próxima sexta-feira, 3 de dezembro, o Cine Ceará acontece em formato híbrido, presencial em Fortaleza e on-line no Canal Brasil, Canais Globo, Globoplay + Canais ao Vivo, no Youtube do evento e na TV Ceará.



Foto: Barbara Moira O 31º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema homenageou a atriz Marta Aurélia e o cineasta Halder Gomes com o Troféu Eusélio Oliveira na noite deste sábado, 27

"É muita informação boa junta sabe? Eu estou muito feliz. Neste momento, a gente está filmando, então sair do set para vir ser homenageado no Cine Ceará é muito gratificante. O festival é muito importante como esse grande ponte de encontro", ressalta o diretor Halder Gomes. Com mais de 40 filmes, entre longas e curtas-metragens, o Cine Ceará Mostra apresenta seis obras na Competitiva ibero-americana de Longa-metragem: “Fortaleza Hotel”, de Armando Praça, que abriu o evento em em première mundial; “Bosco”, de Alicia Cano Menoni; “Vacío”, de Paul Venegas; “5 casas”, de Bruno Gularte Barreto; “Perfume de Gardênias”, de Macha Colón; e “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry.

Wolney Oliveira, diretor do Cine Ceará, comemora a abertura do evento no Centro de Fortaleza: "2021 ainda é um ano difícil, mas observamos melhoras. O Cineteatro São Luiz tem capacidade para receber 1.050 espectadores, mas a gente só podia ofertar 150 lugares. Neste ano, o número aumentou para 500. O Cine Ceará é uma oportunidade para as pessoas se verem, se abraçarem. Não só os grandes festivais de cinema, mas também outras tantas manifestações culturais descobriram a janela virtual. Os seis longas que vão passar na Competitiva Ibero-Americana serão exibidos no Canal Brasil, que tem quase 15 milhões de assinantes, por exemplo. Não só o pessoal daqui de Fortaleza vai poder ver, mas também do Acre, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco…", enumera.



Sobre a programação híbrida, transmitida on-line e também na televisão, Wolney pondera:"Como diretor de cinema, eu compreendo que algumas distribuidoras não topam que o filme seja exibido na televisão porque isso queima uma janela, perde o ineditismo. No entanto, eu acredito que negociações são possíveis para dar continuidade a essas exibições on-line".



Nas palavras de Fabiano Piúba, "o Cineteatro São Luiz é a casa do Cine Ceará — ele nasceu aqui e, ao longo dos seus 31 anos de existência, sempre foi um ambiente vital para a programação do Ceará. Depois de um momentos mais difíceis da pandemia, com os equipamentos culturais fechados, a gente volta com muita força. O Cine Ceará é um festival que difunde a produção do audiovisual brasileiro e ibero-americano, mas também é uma mostra que tem o pé no Ceará, que tem o pé em Fortaleza, que promove a cena local. Neste ano, os nossos dois grandes homenageados são o Halder Gomes e a Marta Aurélia, pelo conjunto das obras como diretor e como atriz (respectivamente). É um momento muito bacana para a gente reativar não só o Cineteatro São Luiz, mas a cena como um todo".

31° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

De 27 de novembro a 03 de dezembro de 2021 em formato presencial em Fortaleza no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão, no Canal Brasil, Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo, TV Ceará e canal do Cine Ceará no YouTube. Informações: www.cineceara.com/ @cineceara

