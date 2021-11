Temperatura Máxima hoje, 28: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 28 de novembro (28/11). Longa começa no fim da manhã, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 28 de novembro (28/11), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça De Electro".

Com os atores Andrew Garfield e Emma Stone no elenco, o longa é dirigido por Marc Webb e será exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada, Gwen Stacy, e sua tia May.

Apesar disto, ele equilibra suas várias facetas da forma que pode. No momento, Peter está mais preocupado é com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la.

Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e o surgimento de um vilão poderoso: Electro.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 28



Qual filme: O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça De Electro

Quando: Hoje, domingo, 28 de novembro (28/11), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

