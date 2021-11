Obras de Sérvulo Esmeraldo instaladas na Beira-Mar serão restauradas

As restaurações estão incluídas no projeto de requalificação da avenida Beira-Mar e podem ser finalizadas até abril de 2022, segundo Secultfor

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) anunciou o processo de restauração de duas obras do escultor, gravador, ilustrador e pintor cearense Sérvulo Esmeraldo (1929 - 2017). Localizadas na avenida Beira-Mar, as esculturas “O Interceptor Oceânico” e “Monumento aos Jangadeiros” receberão intervenções em suas estruturas. A restauração de ambas as peças estão incluídas na requalificação da Beira-Mar e será feita com orientação do Instituto Sérvulo Esmeraldo.

De acordo com a pasta, “Monumento aos Jangadeiros” será retirada do local para ser encaminhada a um galpão metalúrgico especializado para passar pelo processo de recuperação. A obra faz referência aos jangadeiros que trabalhavam na Capital cearense e que cobravam melhores condições para desempenharem seus ofícios.

Em relação à “O Interceptor Ocêanico”, a Secultfor afirma que os reparos de sua estrutura serão feitos no mesmo local em que está instalada. A escultura também é conhecida como “Monumento ao Saneamento Básico” e foi inaugurada em 1978. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a ação de restauro terá investimento de R$ 188.888,90.

As obras de restauração terão acompanhamento da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Os reparos dos elementos históricos do local serão feitos a partir de “diagnóstico” da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Secultfor.

De acordo com Diego Zaranza, coordenador de Patrimônio Histórico-Cultural do órgão, a meta é que as restaurações sejam finalizadas junto com as obras de requalificação da Beira-Mar, mas há a possibilidade de os processos durarem até 1º de abril de 2022, segundo previsto em contrato com a empresa responsável.

Além das duas obras de Sérvulo Esmeraldo contempladas para restauro na Beira-Mar, existem estudos, segundo Diego, de restaurações de outras esculturas espalhadas por Fortaleza, como no Parque da Liberdade.

Quanto à escultura “La Femme Bateau”, também de Esmeraldo, ainda não há definição da Secultfor sobre o seu processo de restauração. Deteriorada, ela chegou a ser retirada da Ponte dos Ingleses em 2018 e segue sem previsão de retornar aos cidadãos.

