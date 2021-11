Festival Elos retorna com programação presencial e gratuita em dezembro

O Festival Elos acontecerá em formato presencial, nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Centro de Formação Olímpica

A terceira edição do Festival Elos está marcada para acontecer entre os dias 11 e 12 de dezembro deste ano. O evento ocorrerá em formato presencial no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Centro de Formação Olímpica.

A programação completa ainda não foi divulgada, mas a iniciativa será totalmente gratuita e seguirá os protocolos de segurança sanitária para a prevenção do coronavírus, de acordo com as medidas impostas pelo Governo do Estado do Ceará.

Durante o fim de semana, haverá apresentações, shows e oficinas de diferentes linguagens artísticas, como artes cênicas, músicas, cultura popular e fotografia. Entre as atrações já confirmadas, estão Caio Castelo, Ghetto Roots e Jocasta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O festival não atua apenas na área cultural, mas também promove atividades esportivas. Nos dois dias, haverá competições e torneios de várias modalidades do esporte. Toda a programação será divulgada na próxima terça-feira, 30 de novembro.

O esporte e as artes serão divididos em dois ambientes: as ações esportivas acontecerão na Arena Elos, no Centro de Formação Olímpica, enquanto as atividades artísticas serão no Dragão do Mar.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Regravações, covers e filmes: Freddie Mercury 30 anos após morte

'O Menino Maluquinho' será transformado em série animada pela Netflix

Obras de Sérvulo Esmeraldo instaladas na Beira-Mar serão restauradas

Netflix em dezembro: veja os lançamentos de séries e filmes no streaming

Festival Elos

Quando: 11 e 12 de dezembro

Onde: no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Centro de Formação Olímpica



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags