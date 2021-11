'Get Back' no Disney Plus: uma alegre revisão dos últimos dias dos Beatles

Apesar das tensões e da separação que se avizinhava, os Beatles foram capazes de criar e se divertir até o fim: com sua nova série documental, Peter Jackson dissipa os mitos sobre os quatro "fabulosos" de Liverpool e oferece um olhar positivo sobre os seus últimos momentos de intimidade.

"The Beatles: Get Back" segue John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr em janeiro de 1969, preparando-se para seu primeiro show em mais de dois anos. Os Beatles estavam, então, envolvidos na composição e gravação de 14 novas canções para a ocasião, mas só tinham três semanas para fazê-lo, um prazo que parecia impossível de cumprir.

Estes momentos intensos e difíceis foram imortalizados pelo diretor britânico Michael Lindsay-Hogg. As imagens resultaram no filme "Let It Be", de 1970, ano em que os Beatles formalizaram sua separação. Este documentário insistiu nas tensões entre os quatro artistas, suas disputas e desavenças criativas, marcando de forma duradoura a memória dos fãs.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Admirador dos Beatles, o diretor ganhador do Oscar Peter Jackson (da trilogia "O Senhor dos Anéis") queria ir além desta visão negativa de um grupo ressentido e perto do fim.

"De qualquer forma, o melhor de nós sempre foi e sempre será quando estivemos contra a parede", diz Paul McCartney em "The Beatles: Get Back", que está disponível na plataforma em streaming Disney+.

A trilogia também mostra pela primeira vez na íntegra o show de 40 minutos dado pelos Beatles no terraço do edifício de sua gravadora em Savile Row, no coração de Londres. Aquela foi a última apresentação do grupo em público.

Para desenterrar essas pérolas, que encantarão os fãs e entusiastas da banda, Peter Jackson mergulhou em 60 horas de arquivos de vídeo, que tinham permanecido trancados durante este tempo e assinou uma série documental que enfatiza a cumplicidade e alegria de viver dos Beatles.

"Sempre houve a ideia equivocada de que o meu pai foi o responsável pelo rompimento dos Beatles, mas não foi assim e pode-se ver claramente nas imagens", diz Stella McCartney, filha de Paul.

"Aparece tentando desesperadamente que funcionasse, que sua irmandade se mantivesse intacta", acrescenta a estilista, consultada em Los Angeles pela AFP, destacando que Paul McCartney "ficou inconsolável" após a separação.

"Movimento cultural" mundial

Stella McCartney, que lançou uma coleção limitada de roupas inspirada na estética da banda durante aquele momento de suas vidas, diz que viu a nova trilogia documental como uma filha dos Beatles, mas também como uma fã.

"Você olha e diz: 'Essa é a melhor banda do mundo, a melhor música, estas são as pessoas mais cool' (...) Há muito poucos momentos na história que podem se comparar", avalia.

Para ela, os Beatles simplesmente "encarnaram um movimento cultural por uma mudança positiva que continua influenciando milhões de pessoas em todo o mundo". "'Tudo o que você precisa é de amor', 'Unam-se' (estrofes de músicas dos Beatles)... É sua música, são suas letras", enumera.

Ela também enfatiza o impacto que os "Fab Four" tiveram na moda ao longo de suas carreiras. "Quando vejo os Beatles, sempre me surpreende a quantidade de estilos que se viraram para exibir em tão pouco tempo, com momentos icônicos. Se você pega o (álbum) 'Sargent Pepper's', sabe exatamente o que vestiam naquele momento", explica Stella McCartney.

Muito engajada com a proteção ao meio ambiente, a estilista, cuja marca atrai amantes da moda, modistas e celebridades, espera que a coleção inspirada em "Get Back" continue sendo tão atemporal quanto os Beatles.

Mas, a filha dos Beatles desenha suas roupas ouvindo música? "Prefiro o silêncio quando trabalho. Sei que é estranho, mas acho que tem muito a ver com ter estado cercada de música por toda a minha vida (...) Meu ouvido é tão treinado... Que me impede de me concentrar", justifica. (Lauren Banguet/ AFP)

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto ‘Encanto’: novo filme da Disney com princesa colombiana chega ao Brasil

Filme ‘Duna’ estreia nesta sexta-feira, 26, no HBO Max

Madonna desabafa após ter fotos excluídas no Instagram

Netflix, Disney Plus e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags