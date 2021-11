Netflix, Disney Plus e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que vai assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte destaca os principais lançamentos das plataformas de streaming até domingo, 28.

Uma das estreias é a série documental “The Beatles: Get Back” no Disney Plus. No fim da década de 1960, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se uniram para planejar o primeiro show ao vivo do The Beatles após mais de dois anos.

Essa preparação culminaria na última apresentação do grupo, que aconteceu na cobertura dos estúdios da gravadora Apple Corps, em Londres, e também no álbum “Let It Be”.

A Disney adiciona em seu catálogo a próxima série da Marvel “Gavião Arqueiro”. Conteúdo acompanha o protagonista, membro dos Vingadores, depois de anos lidando com as responsabilidades de seu alter-ego, o Gavião Arqueiro. Ele busca passar seu posto para uma nova heroína. A escolhida é Kate Bishop.

No streaming, ainda há o álbum visual “Gracinha”, de Manu Gavassi. O projeto surge após a artista se distanciar por quase um ano das redes sociais e passar um período de imersão em seus processos criativos.

Já no HBO Max, há o lançamento de “Duna”, dirigido por Denis Villeneuve e protagonizado por Zendaya e Timothée Chalamet. Em um futuro distante, Leto Atreides administra o planeta deserto Arrakis (também conhecido como “Duna”), onde está a fonte mais valiosa do universo. A “Melange” é uma substância que prolonga a vida humana e fornece níveis acelerados de pensamento.

Ele manda seu filho, Paul Atreides, para proteger o local e garantir o futuro de sua família e de seu povo. O problema é que as pessoas que estão no ambiente sofrem uma traição que colocará o futuro deles em risco.

Netflix

quinta-feira, 25

- Super Crooks (temporada 1)

sexta-feira, 26

- Um Castelo para o Natal

- Mimadinhos

domingo, 28

- Elfos

HBO Max

sexta-feira, 26

- Duna

Amazon Prime Video

quinta-feira, 25

- Tudo ou Nada: Juventus

sexta-feira, 26

- Anni da Cane

- Burning

- Pan y Circu (temporada 2)

sábado, 27

- Reação em Cadeia

Disney Plus

sexta-feira, 25

- Gavião Arqueiro (episódios 1 e 2)

- The Beatles: Get Back (partes 1 e 2)

- Marvel Studios Avante (episódio 5)

- Becoming Cousteau

- Gracinha

- Índia de Cima (temporada 1)

- A Muppets Christmas: Letters to Santa



Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 25

- Vidocq, um escândalo em Paris

- Cine Clube Italiano: Duas Famílias

Mubi

quinta-feira, 25

- Microhabitat

sexta-feira, 26

- Annette

sábado, 27

- Império dos Sonhos

domingo, 28

- A Call Girl



