Turma da Mônica visita Ceará em novo livro personalizável

Em uma viagem de balão, é possível visitar, acompanhado dos membros da Turma da Mônica, diversos estados do Brasil e descobrir comunidades indígenas, florestas e teatros que guardam em si momentos da história, costumes e crenças de todo o Brasil. É essa a proposta de "Turma da Mônica pelo Brasil - Lendas", título que encerra a coleção personalizável "Turma da Mônica pelo Brasil". No mais recente livro, a turminha visita o município cearense de Jericoacoara, entre outros lugares.

Com narrativa imersiva e de aprendizados, a coleção propõe, no total, um passeio por todos os estados do Brasil. Na obra de encerramento, os personagens visitam as cidades fictícias de Chico Rei (MG), Cidade Encantada de Jericoacoara (CE), Vitória Régia (AP), Pai do Mato (GO), Gralha Azul (PR), Boto Tucuxi (RO) e Minhocão (SE).

Pais podem, ao adquirir a coleção, criar personagens personalizados para os filhos, que são inseridos na história e acompanham Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha na aventura. Valorizando o folclore brasileiro, o livro é voltado para crianças de 6 a 12 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A coleção tem mais três livros personalizáveis com a Turma da Mônica com os temas "Festas Populares", "Comidas Típicas" e "Capitais". É possível adquiri-los no site da editora Dentro da História, que trabalha a partir de um clube de assinatura com abordagens educativas.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto ‘Encanto’: novo filme da Disney com princesa colombiana chega ao Brasil

Filme ‘Duna’ estreia nesta sexta-feira, 26, no HBO Max

15 músicas para o fim de semana; de The Weeknd a Gloria Groove

Netflix, Disney Plus e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Turma da Mônica Pelo Brasil - Lendas

Onde adquirir: www.dentrodahistoria.com.br

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags