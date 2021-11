15 músicas para o fim de semana; de The Weeknd a Gloria Groove

Recheada de clipes bem produzidos, a lista de lançamentos musicais deste fim de semana traz diversidade e nomes fortes do mercado musical brasileiro, além de artistas internacionais.

Tem clipe de The Weeknd inspirado em "Stranger Things", mistura de reggae e trap com Matuê, mais uma produção de Gloria Groove, primeiro clipe de Samantha Schmütz com muitas críticas políticas e amor afrocentrado com Larissa Luz. Confira as novidades e aproveite diferentes artistas e estilos musicais:

1. The Weeknd - Die For You

Inspirado por produções como “E.T: O Extra-Terrestre” e “Stranger Things”, The Weeknd lança o clipe de "Die For You", onde um garoto, que se parece muito com o cantor, tem poderes telecinéticos e foge do governo, até que encontra um menina com quem faz amizade. O vídeo também traz referências ao álbum "Starboy", que completou 5 anos.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

2. Matuê, Dada Yute e Rael - Aquarela Luz



O cearense Matuê se uniu a Dada Yute e Rael para lançar a música "Aquarela Luz", misturando reggae e trap numa linguagem pop e moderna. Emanando mensagens positivas e com sonoridade alto astral, o conceito da faixa é retratado em uma super produção audiovisual com efeitos especiais, simbolismos, referência às cores vermelho, amarelo e verde - que representam o movimento Reggae -, e ainda participação especial da cantora e rapper Bivolt.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. David Guetta, Bebe Rexha, Ty Dolla $ign e A Boogie Wit da Hoodie - Family



Após lançar o single "Family", David Guetta liberou o clipe da música, com Bebe Rexha, Ty Dolla $ign e A Boogie Wit da Hoodie. A faixa fala sobre relacionamento entre amigos que são praticamente família. Anteriormente, o DJ havia lançado um remix da faixa que contou com a participação da cantora brasileira Iza.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. Gloria Groove - Leilão



Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três! Após o sucesso de "Bonekinha" e "A Queda", Gloria Groove lança mais uma faixa. Escrita por GG, Pablo Bispo e Ruxell, mesmos compositores de "A Queda", a nova música faz parte do próximo álbum de Lady Leste, que terá uma sonoridade mais próxima ao hip hop e versos cada vez mais debochados, onde a drag queen reconhece seu esforço e sucesso.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Projota - Snapback



Após lançar "Volta", Projota divulgou o clipe de "Snapback", que também fará parte do novo álbum, cujo nome e data de lançamento ainda não foram revelados. "A música fala sobre um tempo que não volta mais, quando tudo era mais simples e puro, e foi o que eu busquei transmitir no videoclipe. Fiz questão de convidar amigos de vários momentos diferentes do meu passado, gente que admiro até hoje, mas que os compromissos de ambas as partes não nos ajudam pra estarmos tão juntos sempre, foi uma maneira de homenagem, e pra dizer a eles que eu os amo e sinto realmente ‘saudade de nós’’’, disse o rapper.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Larissa Manoela - Pagou de Superado



Larissa Manoela está focada em sua carreira musical. Após lançar "Me Deixa a Milhão", a artista divulgou o clipe de "Pagou de Superado", onde ironiza o término de um relacionamento, quando a pessoa termina mas depois pede para voltar.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Marina Sena - Por Supuesto



A cantora e compositora Marina Sena, de 24 anos, lançou a faixa "Por Supuesto", que integra o disco de estreia da artista, "De Primeira" (2021). No álbum, ela explora a dinâmica do pop, ao mesmo tempo que o mistura a ritmos como samba, axé, reggae, rock, dancehall (popular na Jamaica) e bossa nova.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. Kynnie e Preta Gil - ORO



Kynnie se uniu a Preta Gil em sua nova música "ORO", que faz parte de seu segundo EP. Na canção, elas celebram sua conexão religiosa, uma vez que as duas têm Oxum como orixá de frente. “Desenvolvi a letra da música ressaltando tudo que o nosso povo tem de melhor. Somos reis e rainhas, mas por muito tempo tentaram nos colocar como inferiores. ‘Oro’ vem pra dizer que somos descendentes dos reis e rainhas da África e com isso, continuamos o nosso reinado por aqui”, declara Kynnie.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

9. Claudia Leitte - Eu Dou Tchau



Claudia Leitte lançou a faixa "Eu Dou Tchau", onde fala sobre uma mulher que não tem tempo para joguinhos. "Eu Dou Tchau’ tem uma percussão eletrônica, mas ao mesmo tempo clássica. O pagodão baiano é um ritmo que fala com todos os públicos, que abraça todo mundo, Queremos trazer uma música para todo mundo se jogar na pista e dançar muito! Se trata de ritmo, de energia, e é isso que queremos entregar", explica a cantora.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. MABBI - Câmera Lenta



Com look inspirado em Christina Aguilera, no filme Burlesque, e com uma mescla de anos 20 com estilo noir, a cantora MABBI lançou o clipe de "Câmera Lenta". Ela segue reafirmando em seu trabalho que as mulheres podem tudo o que quiserem, defendendo o empoderamento feminino e a liberdade feminina.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

11. Fresno e Lulu Santos - Já Faz Tanto Tempo



Após lançar o álbum "Vou ter que me virar", a banda Fresno lança o clipe de "Já Faz Tanto Tempo", parceria com Lulu Santos. A música foi gravada há dois anos e o clipe estará disponível no YouTube a partir das 19h desta sexta-feira, 26 de novembro.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

12. Don L - A todo vapor

O rapper cearense Don L lançou o clipe de "A Todo Vapor", música que faz parte de seu novo álbum, "Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 2". Na letra, o artista reflete sobre sua trajetória e conflitos emocionais.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

13. Samantha Schmütz – Edifício Brasil

Após se envolver em diversas polêmicas nas redes sociais, onde atacou o Governo Bolsonaro e outros artistas que não se pronunciavam com relação a situação política do País, Samantha Schmütz lança seu primeiro clipe, "Edifício Brasil". Na música, Samantha trouxe suas críticas à política brasileira.

Clique aqui para assistir no YouTube

14. Roberto Lessa - Just Like a Bird Without a Feather

O músico de Blues Roberto Lessa, cearense natural de Crato, lança um compacto virtual nas principais plataformas digitais. São duas músicas em um lançamento, à maneira dos antigos compactos, os pequenos discos que ainda hoje fazem sucesso entre os amantes do vinil.

A música título do compacto é “Just Like a Bird Without a Feather”, uma versão da música de R. L. Burnside, popularizada pela trilha sonora do filme “Entre o Céu e o Inferno” com Samuel L. Jackson. O lado B é uma nova composição de Roberto Lessa chamada “The Road”, que conta com as participações de André de Sousa, de Teresina-PI, e Lucas Rocha, de São José do Rio Preto-SP.

Clique aqui para ouvir no Spotify

15. Larissa Luz - Afrodate (Dreadlov)

Em preparação para lançar seu próximo EP, a cantora baiana Larissa Luz divulgou a faixa "Afrodate (Dreadlov)", parceria com o rapper Coruja BC1 e com Bruno Zambelli, produzida por Tropkillaz. A canção é uma celebração ao amor afrocentrado e já está disponível nas plataformas de streaming, além de ter um clipe lançado no YouTube.

Clique aqui para ouvir no YouTube

