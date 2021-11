Larissa Luz celebra o amor de pessoas pretas em nova música

Em preparação para lançar seu próximo EP, a cantora baiana Larissa Luz divulgou a faixa "Afrodate (Dreadlov)", parceria com o rapper Coruja BC1 e com Bruno Zambelli, produzida por Tropkillaz. A canção é uma celebração ao amor afrocentrado e já está disponível nas plataformas de streaming, além de ter um clipe lançado no YouTube.

Em seus trabalhos, Larissa busca pautar temas sociais e isso não foi diferente com "Afrodate (Dreadlov)", onde exibe o amor e a afetividade de pessoas pretas. “Venho dando atenção ao afeto e às diversas manifestações emocionais diárias às quais as relações nos conduzem. Acho saudável tentar outros caminhos para dizer coisas importantes”, explica.

Sobre o assunto 'O Menino Maluquinho' será transformado em série animada pela Netflix

Anitta irá cantar na Final da Libertadores neste sábado, 27

Obras de Sérvulo Esmeraldo instaladas na Beira-Mar serão restauradas

Netflix em dezembro: veja os lançamentos de séries e filmes no streaming

Festival Elos retorna com programação presencial e gratuita em dezembro

Prefeitura de Fortaleza realiza chamada pública para artistas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua nova fase, a baiana quer usar o amor como caminho para a revolução. “Penso em usar a arte para mexer com estruturas, começo a enxergar a leveza e a simplicidade também como caminho possível para fazer isso acontecer. O amor revoluciona e pensar ele sob a nossa perspectiva é fundamental!”, acredita.

Sobre a colaboração com o duo Tropkillaz, a artista conta que expandiu sua visão musical. “Fui extremamente bem recebida pelo Tropkillaz, eles buscaram me ouvir e entender enquanto artista criadora, intérprete, e abarcaram minha visão com a destreza de quem faz uma alquimia”, diz.

Confira o clipe:

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags