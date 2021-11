João Gomes e Whindersson Nunes firmam parceria com a música ‘Morena’; ouça

O cantor João Gomes se tornou um dos nomes mais proeminentes do forró e do piseiro no Brasil neste ano. Com músicas como “Meu Pedaço de Pecado” e “Se For Amor”, é um dos grandes sucessos da música brasileira. Já Whindersson Nunes, um dos maiores youtubers do País, explora sua veia musical por meio de seu nome artístico de trapper, Lil Whind, e também com composições esporádicas em outros gêneros. Agora, os dois se uniram para lançar a canção “Morena”, que está disponível em todas as plataformas digitais.

A letra é uma conversa entre dois amigos em uma mesa de bar. Um deles enfrenta uma desilusão amorosa, enquanto o outro tenta ajudá-lo. “Amigo eu sei que tu quer conversar/ Eu tenho compromisso, se eu atrasar, eu me atrapalho/ Mas não vou dirigir, então garçom pode botar/ Duas cachaças aqui que hoje o rei quer dar trabalho”, começa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há um formato de diálogo corriqueiro entre pessoas conhecidas : “Como eu lhe ajudo?/ Eu sei lá/ Só sei que eu quero beber/ Então vamos se embebedar/ Pede para o garçom descer/ O que tu tá sentindo?/ É muita dor no coração/ Veja o lado bom/ Amigo, fale por você/ Se acalme que você já tomou dois litrão/ Então vou tomar mais dois, garçom bota pra descer”.

Além dessa música, Whindersson Nunes divulgou sua participação em “Drip da Roça”, com Reid, Doode e Wiu. “Primeiro artista do planeta a lançar um forró e um trap no mesmo dia. Avançado demais”, ele brincou em suas redes sociais.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Show de João Gomes em Mossoró é marcado por incidentes

Madonna desabafa após ter fotos excluídas no Instagram

15 músicas para o fim de semana; de The Weeknd a Gloria Groove

Netflix, Disney Plus e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags