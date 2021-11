Netflix anuncia produção de novelas no Brasil em formato diferente; entenda

As informações foram divulgadas por Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix para o Brasil

Durante o Mais Brasil Na Tela, evento realizado para divulgar novas atrações brasileiras da empresa, a Netflix anunciou a chegada de 40 projetos nacionais ao seu catálogo em 2022. Além disso, respondeu a questionamentos sobre o interesse da plataforma na produção de novelas brasileiras para seu serviço. As obras incorporarão características de melodrama, mas não serão reproduções exatas do formato tradicional exibido no País.

As informações foram divulgadas por Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix para o Brasil. Segundo a profissional, a empresa estuda diversas possibilidades de projetos para investir no gênero de melodrama. Entretanto, as novas produções da Netflix não terão o mesmo formato das novelas vistas pelos espectadores brasileiros.

Em primeiro lugar, ela ressaltou que as obras serão fechadas, ou seja, não mudarão seus percursos narrativos conforme as reações da audiência durante a exibição das produções. Além disso, Zenatti afirmou que não terão a mesma extensão de capítulos nem quantidade específica de obras por ano.

A vice-presidente de conteúdo mencionou que “Olhar Indiscreto” e “Se For Por Amor”, duas séries que estrearão no próximo ano, já incorporam “alguns elementos de novela”, como o melodrama e o romance. “É assim que estão sendo desenvolvidos os novos títulos, incluindo elementos de novela dentro das séries”, acrescenta. Assim, Zenatti aponta que a ideia da Netflix é “misturar” formatos e gêneros de maneiras não vistas antes, traduzindo o desejo da plataforma de investir na experimentação audiovisual.



