The Idol: HBO encomenda série criada por Sam Levinson e The Weeknd

A série dramática "The Idol" terá Sam Levinson, The Weeknd e Reza Fahim como criadores; o cantor, também conhecido como Abel Tesfaye, ainda fará parte do elenco

Depois de firmar seu espaço na indústria da música com álbuns como “My Dear Melancholy” (2018) e “After Hours” (2020), The Weeknd assina a criação da série “The Idol” ao lado de Sam Levinson (“Euphoria”) e Reza Fahim.

O conteúdo foi encomendado pela HBO e será gravado em Los Angeles. Detalhes do enredo ainda não foram divulgados, mas a história terá como pano de fundo o mercado musical dos Estados Unidos.

Na narrativa, um guru de autoajuda e líder de um culto começará um relacionamento conturbado com um ídolo pop no início da carreira. No elenco, já foram anunciados Abel e Lily-Rose Depp. Série não teve previsão de lançamento divulgada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Quando os talentosos Abel Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson nos trouxeram ‘The Idol’, ficou claro que sua visão subversiva e reveladora do culto da indústria musical era diferente de tudo que a HBO já havia feito antes”, afirma Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO, em texto divulgado para a imprensa.

Os produtores executivos e roteiristas são Sam Levinson, Abel Tesfaye, Reza Fahim e Joe Epstein. Também estarão na produção executiva: Kevin Turen e Ashley Levinson, ambos de “Euphoria”, Nick Hall (“The White Lotus”) e Sara E. White (“Station 19”). A direção será de Amy Seimetz.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Netflix anuncia primeira superprodução de ação do Brasil

'Sintonia', da Netflix, é renovada para terceira temporada

Incêndio na boate Kiss é tema de minissérie da Netflix

Confira rankings dos cantores e hits mais ouvidos em 2021 no Deezer

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags