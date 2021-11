Músicos do Angra e do Rhapsody fazem show acústico no Armazém, em Fortaleza

Fabio Lione e Marcelo Barbosa desembarcam em Fortaleza nesta sexta, 26, para um show acústico no complexo do Armazém

Em turnê pelo Brasil para tocar grandes clássicos do rock e também de suas respectivas bandas, Angra e Rhapsody, Fabio Lione e Marcelo Barbosa desembarcam em Fortaleza nesta sexta, 26, para um show acústico no complexo do Armazém. Os ingressos serão limitados a 300 unidades e podem ser adquiridos presencialmente no local da apresentação, na loja Planet CDs (Galeria Pedro Jorge) ou online pelo site da Bilheteria Digital. O show começa às 20 horas.

Ainda não será um retorno que todo fã de rock espera, com uma mega produção, bateria, guitarra, gelo seco e aquela adrenalina, mas será memorável por marcar o retorno dos shows e por apontar uma direção ao ótimo cenário de eventos em 2022.

De forma acústica, ou seja, apenas voz e violão, a dupla Fabio Lione e Marcelo Barbosa promete uma apresentação mais intimista e com um repertório que abraçará suas carreiras, com versões de clássicos da Angra, banda em que ambos tocam, do Rhapsody, grupo italiano de Fabio, e também de grandes músicas do rock em geral.

A dupla apresentou um pouco deste novo projeto, nomeado "Rocking Your Life", em uma curta apresentação no programa "Show Livre", apresentado por Clemente Nascimento, no YouTube. Na live, Fabio Lione e Marcelo Barbosa revelaram que, no repertório, estarão presentes músicas como "Show Must Go On" (Queen), "Wings Of Destiny" (Rhapsody), "Open Your Heart" (Europe), "Rebirth" (Angra) e "Tears Of The Dragon" (Bruce Dickinson). Além delas, segundo o próprio Fabio, o show será composto por aproximadamente 25 músicas.

O atual cenário de queda nas infecções e nas mortes causadas pela covid-19 já permite que casas de shows funcionem, desde que cumpram todos os protocolos de segurança orientados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e estabelecidos pelo Governo do Estado do Ceará.

Para esta ocasião, a produção informou que o evento contará com mesas somente no camarote, e a pista comum será com o público em pé. Devido ao limite de 300 ingressos, o espaçamento entre as pessoas será possível. O uso de máscara nos banheiros e bares será obrigatório.

A produtora DMUSIC afirma que esse é o primeiro de vários shows já confirmados para acontecer em 2022. Entre os que se apresentarão, estão o Matanza Ritual (abril), Symphony X (julho), e o Da Doro (setembro). Até a data destes respectivos eventos, o uso de máscara pode se tornar facultativo.

Desde o dia 12 de novembro, também já se tornou obrigatório a apresentação do Passaporte de Vacina para ingresso em restaurantes, bares e eventos em todo o Ceará, conforme decreto de combate à pandemia estabelecido pelo governador Camilo Santana.

Você pode obtê-lo através do aplicativo Ceará App, disponível tanto para Android quanto para iOS. Na página, deverá ser criado um cadastro utilizando CPF e senha. O aplicativo é integrado ao Conecte SUS e já puxará todas as suas informações quanto ao seu histórico de vacinação, além de oferecer outros serviços. Veja o passo a passo para obter o seu passaporte:

1. Baixe o aplicativo Ceará App;

2. Clique na opção "Passaporte da Vacinação";

3. Realize o seu cadastro;

3. Clique em "Emitir passaporte de vacinação";

4. Selecione a opção “Vacinas”;

5. Clique no histórico da vacina;

6. Clique em "emitir o certificado de vacinação"

7. Pronto, basta exibir a tela do celular com o certificado de vacinação

A produção do evento poderá exigir a apresentação do Passaporte de Vacinação, assim como outros estabelecimentos. Portanto, é aconselhável fazer o download por métodos digitais, assim você evita danificar o comprovante físico oferecido no dia da vacinação.

Rocking Your Life

Quando: sexta-feira, 26 de novembro, às 20 horas

Onde: Complexo do Armazém (avenida Antônio Justa, 444)

Ingressos: no Armazém, na Planet CDs (rua Senador Pompeu, 834 - Galeria Pedro Jorge) ou na Bilheteria Digital

Quanto: a partir de R$ 90

